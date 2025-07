Santa Cruz confirma mata-mata da Série D para a Arena de Pernambuco

Santa Cruz comemora vitória na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira / DP Foto)

Após atuar contra o Treze, na última rodada da primeira fase, o Santa Cruz deve seguir a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro mandando os seus jogos na Arena de Pernambuco. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), o CEO da transição para a SAF, Pedro Henriques, confirmou a informação.

Segundo Pedro Henriques, a Cobra Coral já entrou em contato com a Arena e resta apenas trâmites burocráticos para confirmar a alteração do mando para o jogo contra o Sergipe. Em princípio, a CBF havia anunciado o duelo de volta pela 2ª fase da Série D para o estádio do Arruda. O jogo acontecerá no domingo, 10 de agosto, às 17h.

Entre os motivos para a escolha, o CEO citou a capacidade para comportar a torcida tricolor, já que o Arruda hoje sofre com limitações de público. “A diretoria do Santa Cruz já entrou em contato com a Arena de Pernambuco e estamos fazendo os ajustes finais burocráticos para que o mando de campo seja lá na Arena”, iniciou Pedro Henriques.

“Nós entendemos que a Arena tem uma estrutura capaz de atender melhor, nesse momento, a torcida do Santa Cruz. Uma capacidade maior, até 45 mil pessoas, que nós acreditamos que é mais condizente com realidade que a nossa torcida pode fazer”, completou.

Sobre os problemas identificamos na Arena de Pernambuco no jogo contra o Treze, o CEO tricolor disse que o clube identificou pontos de melhorias no estádio e as sugestões foram bem recebidas pela administração da Arena de Pernambuco.

“Tivemos uma reunião operacional hoje com várias pessoas da equipe do Santa Cruz, porque identificamos na última partida alguns pontos de melhoria dentro da Arena. Já listamos esses pontos todos e entramos em contato com a Arena, que recebeu de forma bastante positiva essas sugestões que nós fizemos”, disse o CEO.

Em relação a uma possível baixa aderência da torcida tricolor, Henriques fez um apelo para a torcida comparecer em momento decisivo na disputa nacional. O executivo também indicou que o clube vem trabalhando para melhorias logísticas para a chegada na Arena de Pernambuco, uma das principais queixas do torcedor.

“A gente sabe que o torcedor tem um carinho especial pelo Arruda, mas a gente acredita que o que faz um estádio especial é a presença da torcida do Santa Cruz. Inclusive, nós já estamos em contato com as autoridades competentes para tentar viabilizar um expresso coral, para auxiliar nesse transporte e nessa logística. Também falamos para tentar aumentar o horário de funcionamento do metrô. Tudo para tentar fazer a experiência do torcedor ser mais facilitada para essa missão que nós temos, que é a classificação para a próxima fase”, detalhou.