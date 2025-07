CBF divulga datas dos jogos de Santa Cruz e Central na 2ª fase da Série D; confira

Santa Cruz e Central estão no mata-mata da Série D (Rafael Vieira / DP Foto)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (29) as datas para a 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro mata-mata rumo ao acesso inicia neste próximo final de semana, com os jogos de ida. O Santa Cruz encara o Sergipe no domingo, 3 de agosto, em Aracaju, às 17h. O Central encara o Lagarto também no domingo, porém às 16h, no Lacerdão.

Em relação aos jogos de volta, a Cobra Coral vai receber a equipe sergipana no domingo seguinte, 10 de agosto, às 17h. O jogo, aliás, está marcado para o estádio do Arruda, porém o Santa Cruz deve solicitar a mudança para a Arena de Pernambuco. A Patativa decide fora de casa contra o Lagarto. O jogo também ocorre no domingo do dia 10, às 16h, no estádio Barretão, em Lagarto.

Esse será o primeiro confronto de mata-mata de três previstos para conquistar o acesso. Caso avance, o Santa Cruz irá encarar o Independência-AC ou o Altos. Já o Central terá pela frente o Maranhão ou Tuna Luso em caso de classificação para a 3ª fase.

Confira jogos de Santa Cruz e Central na 2ª fase da Série D:

Sergipe x Santa Cruz – domingo (03/08), às 17h, na Arena Batistão

Santa Cruz x Sergipe – domingo (10/08), às 17h, no Arruda (em princípio)

Central x Lagarto – domingo (03/08), às 16h, no Lacerdão

Lagarto x Central – domingo (10/08), às 16h, no Barretão