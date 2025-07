Ariel e Galhardo podem formar dupla de ataque do Santa Cruz na reta final da Série D

Novo reforço, Ariel pode atuar ao lado de Thiago Galhardo no ataque do Santa Cruz

Thiago Galhardo e Ariel, atacantes do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Em busca de mais poder ofensivo para os confrontos decisivos da Série D, o Santa Cruz foi ao mercado atrás de um nome para reforçar o ataque e acertou com o argentino Ariel Nahuelpán, de 37 anos. A chegada do centroavante abre espaço para a formação de uma nova dupla no ataque coral, ao lado de Thiago Galhardo, principal referência técnica.

Ariel chega para preencher uma lacuna identificada pela comissão técnica desde o início da temporada: a ausência de um camisa nove de ofício, com força física e bom jogo aéreo. O clube tentou outros nomes no mercado, mas só agora conseguiu fechar com o veterano argentino, que já vinha treinando e deve estrear contra o Sergipe.

O treinador tricolor destacou que o estilo de jogo de Ariel se encaixa no modelo adotado pela equipe, que costuma trabalhar a bola pelos lados e apostar em cruzamentos. Diferentemente dos outros atacantes do elenco, como Tanque e Pedro Henrique, que têm mais mobilidade, Ariel oferece maior presença na área.

“Ele entrega mais presença de área, pivô, bola aérea. Nosso time trabalha muito o jogo pelos lados, com cruzamentos, e ele se encaixa bem nisso. Nos treinamentos, tem desempenhado bem”, afirmou Cabo.

A possibilidade de os dois atuarem juntos foi confirmada pelo técnico Marcelo Cabo, que revelou os planos para fortalecer o setor ofensivo da equipe na reta final da competição. Segundo o treinador, Galhardo deverá atuar como segundo atacante, enquanto Ariel será a referência dentro da área.

“A ideia é usar o Ariel junto com o Thiago (Galhardo). O Thiago vem como aquele ‘10 e meio’, podendo fazer a função de meia e também de segundo atacante. O Ariel será nosso definidor, o homem de presença de área”, explicou.

No entanto, desde a chegada de Marcelo Cabo ao Santa Cruz, o treinador ainda não utilizou dois centroavantes como titulares. A formação com dupla de ataque tem sido uma alternativa adotada apenas em situações de desvantagem no placar, quando a equipe precisa buscar o resultado.