Santa Cruz encaminha acerto com o atacante Adailson, ex-São Luiz-RS

Santa Cruz encaminha contratação do atacante Adailson para a Série D

Adailson, atacante do São Luiz (Divulgação/São Luiz)

O Santa Cruz está próximo de anunciar mais um reforço para a reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Adailson Sousa, de 28 anos, que disputou a primeira fase da competição pelo São Luiz-RS. A informação, inicialmente divulgada pelo Podcast Beberibe, foi confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Adailson participou de 21 partidas na temporada 2025, entre jogos da Série D e do Campeonato Gaúcho, e marcou quatro gols, além de dar uma assistência. O jogador, que atua pelas pontas, tem passagens por clubes América-PE, ASA, Central, Treze, Grêmio Prudente e Jacuipense. Além do Sergipe, adversário da Cobra Coral no mata-mata da Série D.

Segundo o regulamento da Série D, as equipes que avançam para a próxima fase podem inscrever até três jogadores que atuaram por outras equipes na primeira fase, desde que o registro seja feito até esta sexta-feira (1º). Caso o acerto com Adailson seja confirmado dentro do prazo, ele poderá reforçar o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo já nos próximos confrontos decisivos.

O Santa Cruz busca fortalecer o elenco para intensificar a disputa pelo acesso. Vale lembrar, que o Tricolor do Arruda também acertou com o centroavante argentino Ariel Nahuelpán, para a fase decisiva da Série D.