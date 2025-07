Conheça caminho de Santa Cruz e Central no mata-mata da Série D

Santa Cruz e Central representam Pernambuco no mata-mata da Série D (Rafael Vieira/ DP Foto)

Com o final da primeira fase da Série D, Santa Cruz e Central já tem seus jogos da segunda fase definidos e conhecem possíveis adversários das oitavas de final. A Cobra Coral se classificou na 2ª posição do grupo A3, enquanto a Patativa terminou em 3° lugar.





No último domingo (27), o, na última rodada da primeira fase da Série D. Já o, em 0 a 0 e deixou de lado a chance de terminar na primeira colocação do grupo A3.



Confrontos da segunda fase



O Santa Cruz terminou na segunda colocação do Grupo A3 da Série D de 2025, com isso, enfrenta o Sergipe, 3° colocado do Grupo A4. Como a Cobra Coral teve uma posição melhor que a do Gipão, decide o mata-mata em casa.



Jogo 8: Sergipe x Santa Cruz



A equipe do Central terminou a primeira fase da quarta divisão do futebol brasileiro, na 3ª colocação do Grupo A3. Devido a sua posição, a Patativa enfrenta outra equipe sergipana, o Lagarto, 2ª melhor campanha do Grupo A4. Como terminou em uma posição pior que a do Periquito Atômico, o Central decide o mata-mata fora de casa.



Jogo 6: Central x Lagarto

Oitavas de final

A partir dos confrontos da segunda fase, os clubes têm noção do seu próximo adversário, devido ao chaveamento da Série D, onde já estão predefinidos as partidas que serão realizadas.



O mando das oitavas de final também é definido pela classificação geral do time durante todo campeonato (Fase de grupo + mata-mata).



Até o momento (fim da primeira fase), a Cobra Coral tem uma classificação melhor que os seus dois possíveis adversários. Enquanto a Patativa é melhor ranqueada, do que o Maranhão, mas segue atrás do Tuna Luso.

SANTA CRUZ

Vencedor do jogo 3 (Independência-AC x Altos-PI) x Vencedor jogo 8 (Santa Cruz x Sergipe)

CENTRAL

Vencedor do jogo 1 (Maranhão e Tuna Luso) x Vencedor jogo 6 (Central x Lagarto)

Quartas de final (fase do acesso)

Se classificando para as quartas, o desafio fica ainda maior, pois é nessa fase que os times obtêm o acesso à Série C. Por isso, os confrontos das quartas de final, são definidos pelas melhores campanhas gerais, levando em conta fase de grupos e jogos do mata-mata, até o confronto.



Quartas 1: 8ª melhor campanha x melhor campanha (Fase de grupos + mata-mata)

Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha (Fase de grupos + mata-mata)

Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha (Fase de grupos + mata-mata)

Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha (Fase de grupos + mata-mata)

MELHORES CAMPANHAS GERAIS DA SÉRIE D (Até o fim da primeira fase)

1- Aparecidense – 32 pts – 10V 2E 2D – SG: +20

2- ASA – 31 pts – 9V 4E 1D – SG: +19

3- Inter de Limeira – 30 pts – 9V 3E 2D – SG: +14

4- Portuguesa – 30 pts – 9V 3E 2D – SG: +9

5- Ceilândia – 28 pts – 8V 4E 2D – SG: +9

6- Tuna Luso – 27 pts – 8V 3E 3D – SG: +14

7- América-RN – 27 pts – 8V 3E 3D – SG: +12

8- Santa Cruz – 27 pts – 8V 3E 3D – SG: +10

9- Barra – 26 pts – 8V 2E 4D – SG: +10

10- Rio Branco – 26 pts – 8V 2E 4D – SG: +10

11- Manauara – 26 pts – 7V 5E 2D – SG: +16

12- São José-RS – 26 pts – 7V 5E 2D – SG: +10

13- Altos – 26 pts – 7V 5E 2D – SG: +8

14- Central – 26 pts – 7V 5E 2D – SG: +8

15- Luverdense – 25 pts – 7V 4E 3D – SG: +2

16- Imperatriz – 24 pts – 7V 3E 4D – SG: +2

17- Lagarto – 23 pts – 7V 2E 5D – SG: +4

18- Manaus – 23 pts – 6V 5E 3D – SG: +4

19- Sergipe – 22 pts – 6V 4E 4D – SG: +6

20- Cianorte – 22 pts – 6V 4E 4D – SG: +5

21- Goiatuba – 22 pts – 6V 4E 4D – SG: +5

22- Juazeirense – 22 pts – 6V 4E 4D – SG: -3

23- Água Santa – 21 pts – 6V 3E 5D – SG: +2

24- Joinville – 21 pts – 6V 3E 5D – SG: 0

25- Independência – 21 pts – 6V 3E 5D – SG: -1

26- Mixto – 21 pts – 5V 6E 2D – SG: +6

27- Sampaio Corrêa – 21 pts – 5V 6E 3D – SG: +6

28- Marcílio Dias – 21 pts – 5V 6E 3D – SG: +2

29- Cascavel – 21 pts – 5V 6E 3D – SG: 0

30- Maricá – 19 pts – 5V 4E 5D – SG: 0

31- Maranhão – 19 pts – 4V 7E 3D – SG: +6

32- Ferroviário – 18 pts – 5V 3E 6D – SG: -4

Com a classificação garantida para a Série C de 2026, os clubes ainda sonham com o título nacional da quarta divisão. Os mandos de campo dos confrontos das semifinais até a grande final também levam em consideração as campanhas gerais dos clubes.

SEMIFINAIS

Semifinal 1: Vencedor quartas 1 x vencedor quartas 2

Semifinal 2: Vencedor quartas 3 x vencedor quartas 4



FINAL

Vencedor semifinal 1 x vencedor semifinal 2

Regulamento do mata-mata



-As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta

-A equipe que jogará a segunda partida em casa, será o time com melhor campanha geral na primeira fase.

-O Chaveamento dos confrontos é predeterminado, não existe sorteio.

-Em caso de empate na soma dos placares, o confronto será definido nas disputas de pênaltis.