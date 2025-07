Homenagem: torcedora tatua rosto de atacante Thiago Galhardo, do Santa Cruz

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Reprodução)

A paixão pelo futebol ganhou novos contornos para uma torcedora, que decidiu eternizar na pele a admiração pelo atacante Thiago Galhardo, do Santa Cruz. A fã tatuou o rosto do jogador nas costas em uma sessão realizada dentro da casa do próprio atleta.

O momento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais de Galhardo no último domingo (6). No vídeo, é possível ver a torcedora vestindo a camisa do atacante e exibindo com orgulho o novo desenho, uma arte realista feita pelo tatuador JP, conhecido como o “Tatuador das Estrelas”.

A tatuagem foi acompanhada de perto por Galhardo, que fez questão de estar presente durante toda a sessão. Além da tatuagem, a torcedora ainda levou o fanatismo a outro nível: ela raspou o cabelo com as iniciais "TG", em homenagem ao jogador.

Principal reforço do Santa Cruz para a temporada, Thiago Galhardo tem sido peça-chave na campanha da equipe coral na Série D do Campeonato Brasileiro. Com cinco gols em 12 jogos, o atacante ajudou a levar o time à liderança do Grupo A3. Fora de campo, vem conquistando a torcida pelo carisma e proximidade com os fãs, chegou a responder cartas de torcedores e até virou tema de música nas arquibancadas.