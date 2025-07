Galhardo detona bastidores do Santa Cruz e pede saída de opositores da SAF

Santa Cruz na Arena das Dunas (Evelyn Victoria/SCFC)

Um dos principais nomes do Santa Cruz na temporada, o atacante Thiago Galhardo fez duras críticas ao ambiente interno do clube e ao que considera entraves no processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista concedida após o empate contra o América-RN, o jogador apontou que a indefinição e disputas políticas nos bastidores estão afetando diretamente o desempenho do elenco, que vem apresentando uma queda acentuada de rendimento na Série D.

“A verdade é a questão da SAF, que vocês têm falado muito. Sabemos que ela vai entrar, óbvio que tem algumas pendências. Mas tem pessoas no clube há muito tempo que não querem ver o clube feliz”, disparou Galhardo.

O atacante destacou que o torcedor coral merece um Santa Cruz mais moderno, com uma estrutura que possa oferecer boas condições tanto para os jogadores quanto para o público. Thiago Galhardo defendeu que a SAF seja com o patrimônio do clube - estádio do Arruda - para ser transformado em uma arena, defendendo avanços na gestão e infraestrutura do clube.“Aquele Arruda precisa ser um Arruda que ferve, não só pelos torcedores, mas virar uma arena, ter uma competição legal, receber bem os adversários e os nossos torcedores”, afirmou.

Galhardo não poupou críticas aos que, segundo ele, estariam dificultando o processo de transição do Santa Cruz para o modelo de SAF. Embora tenha evitado citar nomes, cobrou publicamente que essas pessoas deixem o caminho livre para a reestruturação. “Tem pessoas que estão empacando aí. Na dúvida se é para deixar o patrimônio, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas libera, é bom para todo mundo. Aqueles que não querem deixar o Santa Cruz andar, por favor, saiam”, ressaltou.

Apesar do tom crítico, o jogador também fez questão de elogiar a postura do presidente do clube e dos envolvidos na condução do projeto de SAF. Segundo Galhardo, há transparência no diálogo com os atletas, inclusive sobre atrasos salariais.“Sobre a questão do salário, são poucos dias. Se você pegar a Série D, poucos times estão com salário em dia. Mas o mais legal é a transparência do presidente vir falar conosco, dar uma satisfação, dar uma data para pagamento. Está tudo certo entre nós”, concluiu.