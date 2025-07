Felipe Alves mira liderança geral da Série D e minimiza pressão da torcida do Santa Cruz

Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Classificado com três rodadas de antecedência para a segunda fase da Série D, o Santa Cruz promete encarar com seriedade as últimas partidas da fase de grupos. Um dos líderes do elenco, o goleiro Felipe Alves ressaltou o compromisso do time em buscar a melhor campanha geral, objetivo que pode garantir a vantagem de decidir os duelos do mata-mata como mandante.

"Vamos em busca da primeira classificação no geral, que é o intuito. Não é porque já estamos classificados que os próximos jogos não têm importância", afirmou o arqueiro.

Felipe Alves também demonstrou consciência sobre a pressão que o elenco carrega diante da apaixonada torcida coral. Ele reconheceu o direito do torcedor de cobrar, mas garantiu que o grupo está unido. "Se o time estiver ganhando, todo mundo vai apoiar. Se estiver mal e perder, muitas pessoas vão criticar. Isso faz parte. A torcida paga ingresso, tem o direito de torcer e vaiar. Nós estamos fazendo nosso papel", completou.

Com três jogos restantes na fase de grupos, o Santa Cruz segue buscando voltar ao ritmo forte do primeiro turno. O objetivo agora é minimizar os erros e chegar ao mata-mata com força total."Temos que ser cirúrgicos. Os erros precisam ser mínimos para podermos avançar. O mata-mata é decidido no detalhe", destacou.

Questionado sobre os bastidores políticos do clube e a discussão envolvendo a implantação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Felipe Alves preferiu não se envolver e reforçou que o elenco está focado no desempenho dentro de campo. "Essas são questões que não controlamos. Nosso foco é trabalhar, melhorar, evoluir e dar a resposta em campo", concluiu.

Disputa acirrada pela liderança geral

Atualmente, o Santa Cruz ocupa a quinta colocação na classificação geral da Série D, com 23 pontos somados. A diferença para a Aparecidense-GO, líder com 25 pontos, é de apenas dois pontos, o que mantém o Tricolor vivo na briga pela melhor campanha da primeira fase. Nas três rodadas finais, o Santa Cruz encara uma sequência decisiva: recebe o Santa Cruz de Natal no Arruda, visita o Horizonte-CE fora de casa e fecha a fase de grupos diante da torcida, contra o tradicional Treze-PB.