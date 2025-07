Cabo valoriza entrega do Santa Cruz contra América-RN: 'Incorporamos o espírito da Série D'

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico Marcelo Cabo destacou a postura aguerrida do Santa Cruz no empate em 0 a 0 diante do América-RN, neste domingo (6), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, diante de um adversário que até então tinha 100% de aproveitamento como mandante, o Tricolor do Arruda arrancou um ponto importante e garantiu, com três rodadas de antecedência, a classificação para a próxima fase da competição e se manteve na liderança do Grupo A3.

“Uma coisa que me agradou bastante é que hoje jogamos a Série D. Isso estava escapando da gente um pouquinho, eu confesso. Conversamos que precisávamos encarnar o espírito da Série D. Competimos, duelamos, demos carrinho. Como a gente diz no futebol: botamos a bunda no chão. E saímos com um ponto muito importante”, afirmou Cabo na entrevista pós-jogo.

O Santa Cruz chegou aos 23 pontos, se mantendo na liderança do Grupo A3. Para o treinador, o resultado precisa ser valorizado dentro do contexto da partida e do adversário enfrentado.“Nos classificamos com três rodadas de antecedência. Isso é fruto de muito trabalho. Viemos aqui enfrentar uma equipe que não havia tomado gols em casa, nem deixado pontos por aqui. Eles tinham quatro vitórias em quatro jogos. Hoje, foram os primeiros pontos que perderam. Era um jogo de seis pontos”, avaliou.

Marcelo Cabo também fez uma análise do desempenho tático do time. Segundo o comandante tricolor, o primeiro tempo foi equilibrado, mas ainda com falhas na hora de definir as jogadas. “Criamos boas oportunidades, mas voltamos a falhar no último terço, na pré-assistência e na definição. O América chegou mais na bola parada, mas até o que eles têm de forte,o chute de fora,não conseguiram encaixar”, comentou.

Na etapa final, o América-RN aumentou a pressão e subiu a marcação, o que dificultou a saída de bola do Santa. Cabo recorreu a uma metáfora de boxe para explicar o momento de sufoco do time. “Você está numa luta de boxe, encostado nas cordas, e precisa ter um mecanismo coordenado para sair. Treinamos essa situação. Com as entradas do Favela e do Renato conseguimos equilibrar o jogo. Eles tinham a posse, mas não nos causaram perigo” concluiu.

Com a classificação já garantida, o Santa Cruz agora volta a campo no próximo fim de semana para encarar o Santa Cruz de Natal, no Arruda, buscando manter a liderança e chegar forte à segunda fase da competição.