Beto Lago: 'Classificados, agora missão de Santa Cruz e Central é se manter entre os dois melhores'

O Central quebrou o longo tabu de 14 anos sem vencer o Santa Cruz, no Estádio do Arruda (Rafael Vieira/ DP Foto)

Classificados

Os times pernambucanos garantiram suas vagas na fase de mata-mata da Série D, com três rodadas de antecedência. O Santa Cruz, apesar de um empate sem gols contra o América/RN em Natal, mostrou resistência na Arena das Dunas. O jogo foi equilibrado na primeira metade, mas na segunda etapa, o time potiguar pressionou, criando várias oportunidades de gol, até que o goleiro Felipe Alves se destacou, apagando a má impressão do jogo passado. Faltou mais vontade do Tricolor em busca a vitória. A expectativa era de um desempenho melhor da equipe de Marcelo Cabo, mas, ao menos, garantir a classificação com antecedência foi um objetivo alcançado. Agora, restam três partidas para que a equipe recupere o bom futebol que mostrou no início da competição. Por outro lado, o Central teve muitas oportunidades, mas parou no goleiro Fábio. Quando o jogo encaminhava para o empate, aos 44, Augusto Potiguar acerta uma bela falta. Essa vitória não só garantiu a classificação, mas também deixou os torcedores vibrando com o talento do time, que, sob a liderança de Leandro Sena, promete ser um adversário complicado nas próximas fases da competição.



Atuação decepcionante do Náutico contra o Floresta, sem criatividade e força ofensiva. O resultado poderia ter sido muito pior: as melhores oportunidades foram do time cearense. A atuação fraca foi um retrato de um time que, apesar de se manter no G8, não consegue ser constante. As diferenças pontuais entre as equipes tornam a luta por uma vaga na próxima fase um enorme desafio para o Timbu. Sem reforços, não dá para acreditar em sucesso nesta primeira fase.



Crítica errada

Outro ponto: o auxiliar Guilherme dos Anjos pisou na bola ao criticar a proposta de jogo do Floresta, do técnico Leston Júnior. Ao abdicar de ter o controle do jogo, o time cearense adotou uma tática que deu certo. O problema é que atacantes do Floresta são fracos. Não é à toa que foram apenas oito gols em 11 jogos na Série C.



Muitos problemas

Essa sequência negativa do Retrô é incompreensível por conta do bom elenco montado para esta Série C. Se não conseguir corrigir o rumo, o rebaixamento virá rapidamente, o que seria muito ruim para o projeto nacional planejado pelo presidente Laércio Guerra.



Grandes gestos

Que gesto admirável da diretoria do Liverpool, que assumirá todo o restante do contrato de Diego Jota (dois anos), além dos bônus de premiações para a família do jogador falecido. O clube também se comprometeu com a educação dos três filhos que Jota deixou, mostrando uma ação solidária digna de aplausos. Cristiano Ronaldo, igualmente, se colocou à disposição para custear os estudos das crianças.