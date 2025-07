Fora dos planos do Sport, Titi Ortiz é barrado no CT por ir treinar em outro horário

Titi Ortiz não seguirá no Sport em 2025 (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Uma situação constrangedora ocorreu neste domingo (6) no Sport. O meia Titi Ortíz teve a sua entrada impedida no Centro de Treinamento do Leão, em Paratibe, no turno da manhã. O argentino, assim como os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Dalbert e o volante Du Queiroz, estão fora dos planos do técnico Daniel Paulista para a sequência da temporada.

Por isso, de acordo como o clube, todos têm uma programação diferente. Ainda de acordo com o Sport, Ortiz é o único que não vem cumprindo a determinação. Foi assim hoje, quando foi treinar de carona com o uruguaio Fabrício Dominguez, segundo informações do youtuber Felipe Luna, que trouxe a notícia à tona. Constrangido, o argentino foi embora do CT.

A situação ganhou grande repercussão nas redes sociais e o Sport resolveu soltar uma nota no fim da tarde, dando mais informações sobre os cinco jogadores afastados no fim da semana passada. Segundo o clube, os jogadores tinham ciência do horário diferenciado de treinamentos.

“O Sport Club do Recife informa que o atleta Titi Ortiz tinha ciência do seu horário de treinamento neste domingo (06) e compareceu ao Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis em outro horário, assim como já havia acontecido nos dois últimos dias. O jogador foi informado, mais uma vez, da sua programação de treinamentos, preparada pela comissão técnica e pela diretoria. A diretoria de futebol do Clube reforça que o cumprimento dos horários e das normas estabelecidas é indispensável para manter o ambiente de trabalho saudável e focado nos objetivos da temporada”, disse o Sport em nota oficial.

Titi Ortiz não teve muitas oportunidades nesta temporada, mas foi peça importante no acesso na Série B no ano passado. O argentino tem proposta do Remo, do técnico Antônio Oliveira, que passou recentememte pela Ilha do Retiro.



É nesse clima que o Sport se prepara para voltar aos gramados, quarta-feira, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.



