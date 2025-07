Felipe Alves 'salva', Santa Cruz segura empate contra o América-RN pela Série D

Criticado, Felipe Alves responde com grandes defesas e garante empate do Santa Cruz contra o América-RN

Goleiro do Santa Cruz, Felipe Alves (Rafael Vieira)

Após ser alvo de críticas da torcida tricolor por falha na rodada anterior, o goleiro Felipe Alves foi o grande destaque do Santa Cruz neste domingo (6), ao garantir o empate sem gols diante do América-RN, na Arena das Dunas, em partida válida pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O arqueiro coral teve atuação decisiva, realizando importantes intervenções e assegurando o ponto fora de casa mesmo diante da forte pressão do time potiguar. Com os resultados da rodada, o Tricolor do Arruda garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição.

Com o resultado, o Santa Cruz chegou aos 23 pontos e permanece na liderança do grupo, embora o Central tenha igualado a pontuação, ficando atrás apenas no saldo de gols (9 a 8). Já o América-RN, com 20 pontos, segue ocupando a terceira colocação.

Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o seu homônimo Santa Cruz de Natal no domingo (13), às 17h, no Arruda. No mesmo dia, o América-RN recebe o Central, às 16h30, novamente na Arena das Dunas, em Natal.

O JOGO

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre América-RN e Santa Cruz, com as duas equipes criando chances e alternando momentos de domínio. O time potiguar começou melhor, pressionando e construindo jogadas promissoras. Com o passar do tempo, o Santa Cruz se ajustou em campo e equilibrou as ações, embora tenha esbarrado na solidez defensiva do adversário.

A Cobra Coral chegou com perigo em jogada de Nathan, que cruzou para Thiaguinho. O atacante girou dentro da área e finalizou, mas a defesa bloqueou. No rebote, nova tentativa também foi travada pelos defensores alvirrubros.

Os donos da casa responderam em cobrança de escanteio de Souza. Ferreira desviou na primeira trave, e Gabriel Galhardo, ao tentar cortar, quase marcou contra. A bola, porém, saiu fraca e ficou nas mãos do goleiro Felipe Alves.

O Dragão abusou das finalizações de longa distância. Em uma delas, Dudu recebeu após boa jogada de Giva e arriscou de fora da área, assustando, mas sem direção. Apesar das tentativas e da movimentação ofensiva, o placar seguiu inalterado.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o América-RN tomou conta da partida e passou a pressionar o Santa Cruz com constância. A equipe potiguar impôs seu ritmo e criou diversas oportunidades de gol, enquanto o Tricolor do Arruda adotou uma postura mais defensiva e pouco conseguiu produzir no ataque.

A pressão alvirrubra começou com Davi Gabriel, que cobrou falta com força. A bola foi no centro do gol, e Felipe Alves fez uma defesa curiosa, usando o peito para espalmar. Pouco depois, Dudu arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a fazer uma grande intervenção.

O lance mais perigoso veio após cruzamento de Davi Gabriel. Dudu apareceu bem na área e cabeceou firme, mas Felipe Alves brilhou mais uma vez com outra grande defesa. Em seguida, Dudu voltou a tentar de fora da área. No rebote da defesa do goleiro, Giva, livre e com o gol escancarado, finalizou por cima, desperdiçando a chance mais clara da partida.

Apesar do domínio e das inúmeras oportunidades criadas, o América-RN esbarrou na grande atuação do goleiro Felipe Alves e na própria falta de pontaria. O placar permaneceu zerado até o apito final.

? Classificados para o mata-mata!

Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e ela continua! ????‍??????



Agora, o foco é o primeiro lugar geral e o acesso. Vamos juntos, Nação Coral, até o fim! ???? pic.twitter.com/h29tFjwNle — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 6, 2025

FICHA DA PARTIDA

AMÉRICA-RN 0

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues (Guilherme Paraíba), Heitor e Renan Siqueira (Henrique); Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Dudu (Thalior), Davi Gabriel e Giva (Romarinho). Técnico: Moacir Júnior.

SANTA CRUZ 0

Felipe Alves; Yuri Ferraz , William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Jonatas Paulista) e William Júnior (Pedro Favela); Thiaguinho (Renato), Geovany Soares (João Pedro) e Thiago Galhardo (Vini Hora). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Horário: 16h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Lorival Candido Das Flores e Edilene Freire da Silva (ambos do RN)

Cartões amarelos: Ferreira, Giva, Davi Gabriel (A); Balotelli (S)