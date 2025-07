Central vence o Santa Cruz-RN e confirma classificação para o mata-mata da Série D

A Patativa chegou aos 23 pontos no Grupo A3, não podendo ser mais alcançada pelos adversários de fora do G4

Central vence o Santa Cruz-RN no Lacerdão (Hugo Soares)

O Central está classificado para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), a equipe pernambucana venceu o Santa Cruz-RN pelo placar de 1 a 0, no Lacerdão, e confirmou a vaga entre os quatro primeiros colocados do Grupo A3. O gol solitário da partida foi marcado por Augusto Potiguar.



A Patativa chegou aos 23 pontos com o triunfo, ocupando a vice-liderança do seu grupo e não podendo ser mais alcançada pelos adversários de fora do G4. Restando três rodadas para o final da primeira fase, o Central chegou a uma vantagem de 10 pontos em relação ao 5º colocado, o próprio Santa Cruz-RN.

O clube pernambucano agora busca uma boa colocação nas rodadas restantes desta fase, para ter vantagem de atuar em seus domínios nas partidas de volta do mata-mata. O Central espera saber sua posição exata para descobrir o adversário na segunda fase, o primeiro mata-mata em busca do acesso.