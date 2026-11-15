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Náutico lamenta morte de Claudionor Germano, torcedor símbolo do clube e ícone do frevo

Cantor foi homenageado pelo clube em 2026 e teve sua voz eternizada na história alvirrubra com a gravação de um dos tradicionais hinos da torcida

Ivan Mota

Publicado: 15/11/2026 às 17:46

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Claudionor Germano durante homenagem do Náutico em fevereiro/Reprodução/CNC

Claudionor Germano durante homenagem do Náutico em fevereiro (Reprodução/CNC)

O Náutico lamentou, neste domingo (15), a morte do cantor Claudionor Germano, aos 94 anos.

Um dos maiores intérpretes da história do frevo, o artista também era um torcedor símbolo do Timbu e construiu uma relação de amor com o clube que atravessou gerações.

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Em nota oficial, o Alvirrubro destacou a importância de Claudionor para a cultura pernambucana e sua identificação com o Náutico. O clube também decretou luto oficial de quatro dias em respeito à memória do cantor.

"Uma voz que marcou gerações, levou a cultura pernambucana para o mundo e eternizou sua paixão pelo Timbu", publicou a instituição.

A ligação entre Claudionor e o Náutico foi além das arquibancadas. Ao longo da carreira, o cantor participou de eventos tradicionais promovidos pelo clube e teve sua trajetória musical diretamente relacionada à história alvirrubra.

Paixão pelo Náutico começou na família

A identificação de Claudionor Germano com o Náutico teve influência de um dos irmãos, Bianor da Hora, que chegou a atuar nas categorias juvenis do clube.

A relação também se aproximou de sua trajetória musical. Em 1953, Claudionor gravou seu primeiro frevo, "Boneca". No mesmo disco de 78 rotações, do outro lado, estava "Come e Dorme", composição de Nelson Ferreira que se tornou um dos tradicionais hinos do Náutico.

A coincidência marcou a história do artista e do clube. A música atravessou décadas e permaneceu associada à identidade alvirrubra, sendo lembrada nas arquibancadas e nas festas promovidas pela torcida.

Presença nos carnavais alvirrubros

A ligação de Claudionor com o Náutico também foi construída nos tradicionais eventos carnavalescos do clube.

O cantor participou de celebrações realizadas na sede dos Aflitos, entre elas o Baile Vermelho e Branco e as festividades do Timbu Coroado, considerado o maior e mais tradicional bloco de Carnaval de uma equipe de futebol.

A paixão pelo clube também ganhou continuidade dentro da própria família. Filho de Claudionor, o cantor Nonô Germano já comandou o trio elétrico do tradicional bloco alvirrubro, mantendo a conexão familiar com o Carnaval e com o Náutico.

Homenagem durante o Carnaval de 2026

Em fevereiro deste ano, durante a 92ª edição do Timbu Coroado, Claudionor foi homenageado pela diretoria alvirrubra. Na ocasião, emocionado, cantou o tradicional frevo do bloco, acompanhado em coro pelos torcedores presentes na sede social dos Aflitos.

Como parte do reconhecimento à sua trajetória artística e à história de amor pelo clube, o Náutico também deu o nome do cantor ao palco da sede social, eternizando sua ligação com a instituição.

Na nota divulgada neste domingo, o clube recordou a homenagem e destacou o legado deixado pelo artista.

"Pernambuco, o frevo e o Náutico agradecem por tudo, Claudionor!", concluiu o comunicado.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também lamentou a morte do cantor e destacou sua relação com o futebol pernambucano. A entidade ressaltou a contribuição de Claudionor para a cultura do estado e sua paixão pelas cores alvirrubras.

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Claudionor germano , luto , Náutico
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