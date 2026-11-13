Fundamental no acesso do Náutico em 2011, Derley agora volta ao Timbu para atuar como o coordenador técnico

Ídolo do Náutico, Derley, é anunciado como novo coordenador técnico do Timbu ( Divulgação/Náutico)

Durante a apresentação do novo organograma do Náutico realizado nesta última quinta-feira (12), o vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa. Anunciou o ex-jogador do Timbu, Derley como coordenador técnico do departamento.



Figura marcante na campanha do acesso de 2011, o ex-volante volta ao clube alvirrubro após 13 anos para assumir um grande cargo no clube.



Derley foi escolhido pelo dirigente por conta da identificação que tem com o clube e a importância em passar a dimensão do clube para os atletas do Náutico.



“É um ídolo recente da história do clube, estava no último acesso para a Série A. Ele restabelece aos atletas a importância de estar no Náutico. Tem que entender a grandeza de vestir essa camisa. É uma questão construída no dia a dia”, explicou Emerson Barbosa.



Quem foi Derley



Revelado pelo Internacional em 2006, o atleta não conseguiu encontrar seu espaço no Colorado, até ser emprestado para o Náutico em 2008 pela primeira vez, em sua primeira passagem, Derley acumulou 52 jogos pelo Timbu em dois anos até retornar para o Internacional.



Ao retornar para o clube gaúcho, ele continuou sem espaço no Saci. Foi aí que o Náutico viu a oportunidade de comprar o atleta em definitivo, movimento que foi fundamental para o clube conquistar o acesso para a Série A de 2012.



Derley disputou a Série B de 2011 e a Séria A de 2013 pelo Timbu.



Considerado um ídolo recente do Náutico, Derley também marcou o futebol pernambucano, tendo atuado pelo Santa Cruz em 2016, 2017 e 2021. O volante fez parte do último elenco da Cobra Coral que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro.



Agora o ex-volante chega ao Náutico para assumir o cargo de coordenador técnico e mostrar aos atuais atletas a dimensão do alvirrubro pernambucano.