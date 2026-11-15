Náutico terá redução na folha salarial em 2027 após problemas financeiros no ano
Segundo o presidente Bruno Becker, o clube precisará cortar despesas para evitar repetir atrasos salariais
Publicado: 15/11/2026 às 12:00
Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
Convivendo com salários atrasados durante boa parte da temporada de 2026, que ainda não foram solucionados, o Náutico deverá sofrer um corte significativo nos gastos para o ano de 2027. Apesar da permanência assegurada na Série B, o clube estima que terá que diminuir a sua folha salarial para evitar novos problemas financeiros.
Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o presidente Bruno Becker revelou o planejamento de gastos com o elenco na próxima temporada. O mandatário alvirrubro voltou a admitir os erros cometidos na gestão e pregou um futuro diferente nas despesas.
“A gente vai ter uma redução considerável de folha do futebol, isso já está definido. A gente vai ter que cortar na ‘carne’ e ter uma redução de, no mínimo, 20% nas despesas administrativas. Na folha, essa redução vai ser ainda maior”, externou Bruno Becker.
“A expectativa da gente é de que a folha do Náutico dificilmente vá atingir R$ 1,5 milhão. Não adianta a gente chegar em agosto ou setembro e faltar dinheiro. A gente vai começar com o que cabe no orçamento. Se durante a caminhada chegar uma receita nova, a gente pensa em aumentar a folha”, concluiu.
O Náutico iniciou a temporada de 2026 com um custo de folha salarial girando em torno de R$ 2,5 milhões. Se o planejamento for colocado em prática, o Timbu passará por uma redução de 40% no valor do seu elenco já para a disputa do Campeonato Pernambucano.
Renovações e readequação salarial
Além dos atletas oriundos das categorias de base, quatro jogadores têm contrato garantido com o Náutico para 2027: o zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius e Borasi. Apesar de terem contrato vigente, o quarteto poderá passar por negociações com a diretoria alvirrubra sobre readequação salarial na nova realidade financeira que o clube viverá.
O caso também se aplica a possíveis renovações de contrato. Emerson Barbosa, VP de futebol do clube, já externou o desejo de ampliar o vínculo com os atletas Muriel, Igor Fernandes, Wenderson e Victor Andrade.
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