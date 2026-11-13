Bruno Pivetti busca melhorar aproveitamento e ter passagem mais longeva no Náutico
Segundo o vice-presidente de futebol do clube, o treinador será mantido para a temporada de 2027
Publicado: 13/11/2026 às 15:15
Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Iniciando o seu planejamento para 2027, o Náutico deverá contar com a permanência de Bruno Pivetti no comando técnico. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Emerson Barbosa, o treinador será mantido no cargo para o próximo ano. Permanecendo, Pivetti almeja melhorar o atual aproveitamento e chegar à sua passagem mais longeva nos Aflitos.
O anúncio da continuidade do técnico vem acompanhado de questionamentos pelos resultados obtidos nesta reta final de Série B. Em nove jogos comandando a equipe, Pivetti conta com cinco derrotas, dois empates e apenas duas vitórias, totalizando um aproveitamento de 29,6%.
Este é o pior aproveitamento do técnico em seus três trabalhos pelo Náutico. Na passagem de 2023, foram dois empates em dois jogos, o que resultou em um aproveitamento de 33,3%. Em 2024, o aproveitamento subiu para 47,2%, mas não foi suficiente para classificar o clube para o Quadrangular de Acesso da Série C.
Outra marca que Bruno Pivetti mira é atingir o seu trabalho mais longevo no clube alvirrubro. Na temporada de 2024, o técnico comandou a equipe em 12 jogos pela Terceira Divisão, ficando a apenas três jogos em 2027 de igualar o número.
Por equipes profissionais, o trabalho de maior duração de Pivetti ocorreu pelo Operário-PR, já depois de sua segunda passagem no Náutico, em 2025. Pelo Fantasma, foram 33 jogos realizados na temporada, que resultou na conquista do título do Campeonato Paranaense.
Trabalho passado com o executivo
O novo executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski, já trabalhou juntamente com o atual treinador alvirrubro. Kaminski fazia parte da diretoria do Água Santa quando Pivetti treinou o clube por 21 jogos em 2024.
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