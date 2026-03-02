Técnico do Náutico explica o motivo da saída de Paulo Sérgio no 2º tempo

Técnico do Náutico afasta polêmica sobre substituição do artilheiro na Ilha do Retiro. (Fotos: Rafael Vieira/CNC)

Artilheiro do Náutico em 2026 e autor de um dos gols do Timbu na final do Campeonato Pernambucano contra o Sport nesse domingo (1º), Paulo Sérgio foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo da partida, mesmo após marcar.

Após o jogo, o treinador do Náutico, Guilherme dos Anjos, explicou o motivo da decisão de tirar o camisa 9.

"Com relação ao Paulo Sérgio, a opção foi totalmente técnica. A gente estava querendo um pouco mais de profundidade no jogo, um pouco mais de sustentação da bola na frente e aumentar o nível de pressão. Paulo foi um jogador importante no início do jogo, importante no momento de decidir e naturalmente vai ser fundamental", disse Guilherme.

O treinador também rasgou elogios a Paulo Sérgio, reforçando a importância do atacante para a equipe.

"Paulo vem sendo extremamente decisivo e não tenho dúvida de que ele vai continuar sendo. São oito jogos, oito gols, se eu não me engano. É um mérito dele, mas mérito também da equipe, né, que cria, que fomenta, que alimenta esse homem-gol", afirmou.

Guilherma ainda falou sobre a compreensão dos jogadores sobre as mudanças.

"Eu volto a dizer, isso não é algo que eu comento só hoje. Nós não temos um time titular. Nós temos um grupo titular. Então, na hora em que a gente sentir que pode existir uma mudança, que vai trazer qualidade para nós, nós vamos fazer. E os atletas vêm tendo uma compreensão muito positiva disso, abraçando um ao outro, quem entra, quem sai, né? E vejo como natural", disse.