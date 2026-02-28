Náutico anuncia ingressos esgotados para o jogo de volta contra o Sport nos Aflitos

Antes mesmo do duelo de ida da final do Pernambucano, o Náutico já divulgou o volume máximo de ingressos comercializados para o segundo jogo

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

Antes mesmo da partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, o Náutico já anunciou ingressos esgotados para o segundo jogo da decisão contra o Sport. Depois de se enfrentarem neste domingo (1º), às 18h, rubro-negros e alvirrubros voltam a se encontrar no dia 8 de março, também às 18h, no estádio dos Aflitos.

Com a torcida do Sport também presente na casa alvirrubra, a expectativa é de um público semelhante aos 16.181 torcedores presentes no clássico contra o Santa Cruz válido pela semifinal do Estadual, que contou com torcida única.Vale lembrar que o duelo de ida também já contou com o esgotamento dos ingressos disponíveis, prometendo um grande público com as duas torcidas na Ilha do Retiro para o Clássico dos Clássicos.

