Técnico do Náutico nega frustração e valoriza empate contra o Sport na Ilha do Retiro: "Final é isso"

Guilherme dos Anjos revelou que saiu feliz com o resultado da equipe, mas ponderou aspectos que precisam ser melhorados para o jogo de volta

Cedendo a virada e empatando novamente o jogo nos minutos finais, o Náutico ficou no 3 a 3 com o Sport na Ilha do Retiro, em jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. O Timbu teve oportunidades de construir vantagem na decisão pelas chances criadas, mas irá com o placar igualitário para o jogo de volta nos Aflitos.

Em entrevista coletiva após o clássico, o técnico Guilherme dos Anjos negou qualquer sentimento de frustração por não ter conseguido um resultado melhor como visitante. O comandante alvirrubro valorizou o placar do duelo, mas ponderou aspectos que precisam melhorar para o segundo jogo.

“Uma final como tem que ser uma final. É muito bom ver um jogo franco, jogo aberto. Foi sim um jogo muito difícil e, se a gente tivesse entendido um pouco melhor o momento difícil do jogo, sairíamos daqui com o resultado ainda melhor. Mas não é um sentimento de frustração de forma alguma, uma final é isso”, disse Guilherme dos Anjos.

“Criamos muito mais, principalmente no primeiro tempo. Não conseguimos converter isso em gols, poderíamos ter convertido um pouco melhor. Mas é trabalho e, em uma final, a ansiedade é muito grande para os dois lados. Precisamos ter a ciência de sermos humildes para trabalhar ainda dentro da semana pontos fundamentais para que a gente possa ser campeão”, completou o técnico.

Jogo de volta

A partida de volta da grande final do Estadual acontece no próximo domingo (8), às 18h, nos Aflitos. O Leão da Ilha tenta o tetracampeonato consecutivo e o 46º título na história. O Náutico tenta interromper a sequência do rival e conquistar o seu 25º título estadual.

