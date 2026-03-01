diariodepernambuco.com.br
Náutico
Vinícius enfatiza poder de reação do Náutico contra o Sport: "É assim que se ganha título"

O atacante do Náutico lamentou os gols sofridos, mas destacou a força da equipe para empatar novamente o jogo na Ilha do Retiro

Caio Antunes

Publicado: 01/03/2026 às 21:24

Elenco do Náutico antes de clássico contra o Sport na Ilha do Retiro/Sandy James / DP Foto

Em um clássico de reviravoltas, o Náutico empatou com o Sport por 3 a 3 na Ilha do Retiro, neste domingo (1º), pela partida de ida da final do Pernambucano. Com o resultado igualitário, o Timbu decidirá o título estadual em sua casa.

Em entrevista após o frenético empate, o atacante Vinícius lamentou os três gols sofridos pela equipe, mas enfatizou o poder de reação para buscar o resultado nos últimos lances de jogo.

“Saímos do mesmo jeito que entramos: com muito trabalho, muita confiança e muita dedicação para levantar a taça para essa torcida linda. Temos que arrumar algumas coisas. Do outro lado tem uma grande equipe, mas não podemos tomar três gols assim. Mas é decisão. O importante era o espírito de luta da equipe até o final, todo mundo junto. E é assim que se ganha título, todo mundo unido no mesmo propósito”, externou Vinícius, capitão do Náutico.

