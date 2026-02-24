Clássico dos Clássicos volta a ter duas torcidas após um ano de restrições impostas por episódios de violência;

Com presença de torcida visitante, Náutico e Sport escolhem Aflitos e Ilha para final do Pernambucano. (Fotos: Rafael Melo/FPF)

Os dois jogos da final do Campeonato Pernambucano, entre Náutico e Sport, serão disputados - respectivamente - na Ilha do Retiro e nos Aflitos e contarão com torcida visitante.

A informação foi confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), em comunicado divulgado na tarde desta terça-feira (24).

A novidade é que este será o primeiro clássico com duas equipes desde 2025, quando Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Arruda. Na ocasião, organizadas de ambas as equipes protagonizaram uma 'guerra' nos arredores do Recife.

Desde então, a Secretaria de Segurança de Pernambuco (SDS-PE), o Governo do estado e a FPF decidiram que todos os clássicos seriam disputados com torcida única.

Para o clássico, entretanto, a Federação já confirmou que haverá presença de torcida visitante nos confrontos.

"O percentual de ingressos será definido pela FPF para cada partida, observando o limite mínimo de 10% e máximo de 20% da capacidade total do estádio aprovada nos laudos técnicos", escreveu a FPF, em comunicado.

