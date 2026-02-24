Levantamento do Diario mostra que clubes deixam de arrecadar quase R$ 1 milhão por jogo ao abrirem mão da estrutura da Arena

Dinheiro ou final em casa? Sport e Náutico podem lucrar até R$ 800 mil a mais caso finais sejam na Arena de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/FPF)

Apesar de os protagonistas da final do Campeonato Pernambucano de 2026 já serem conhecidos - Náutico e Sport -, o palco dos dois jogos ainda não foi definido.

Na briga, a Arena Pernambuco ganha força, segundo apuração da reportagem do Diario. O estádio, construído para a Copa do Mundo de 2014, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, seria o único apto para portar torcedores de ambas as equipes.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) defende que o estádio, por sua capacidade e estrutura, possibilita a presença das torcidas de ambos os finalistas.

RECEITA E PÚBLICO NA ARENA DE PERNAMBUCO

Outra grande diferença pode ser a arrecadação dos clubes no confronto. Uma análise feita pelo Diario de Pernambuco revelou que a Arena é o único palco capaz de romper a barreira dos R$ 2 milhões em bilheteria.

O exemplo mais recente foi no confronto entre Sport x Náutico na 2ª partida da Final do Campeonato Pernambucano de 2024, que detém o recorde de público do estádio até hoje. Com 45.500 torcedores presentes, o Leão se sagrou campeão com um empate em 0x0, após vencer o jogo de ida, arrecadando R$ 2.339.685 com a bilheteria.

Um ponto fora da curva foi Sport x Flamengo, em partida do Brasileirão de 2025, em novembro, quando o Rubro-Negro da Ilha arrecadou R$ 2.948.180,00 com público de 19.706 torcedores.

Aflitos e Ilha do Retiro atrás da Arena

Quando comparado com os Aflitos e a Ilha do Retiro, a diferença pode ser muito grande, especialmente tendo em vista que ambos os jogos seriam disputados com torcida única.

Nesta edição do Pernambucano, o estádio dos Aflitos foi palco para dois clássicos. Contra o Sport, na 3ª rodada da competição, o jogo - vencido pelo Náutico por 4x0 - contou com cerca de 14 mil torcedores presentes, gerando uma renda de 459 mil.

Já no último domingo (22), na segunda partida da semifinal, diante do Santa Cruz - que também teve o Timbu como vitorioso -, o público foi de pouco mais de 16 mil presentes, tendo uma renda de R$ 578 mil para o alvirrubro.

A Ilha do Retiro só foi palco para um clássico neste Pernambucano de 2026 - Sport x Santa Cruz, pela 7ª rodada, com o Rubro-negro vencendo a partida por 2x1. Na ocasião, o Leão arrecadou R$ 782 mil de um total de quase 21 mil presentes na partida.

Mesmo olhando para os recordes de renda e público de ambos os estádios, tanto Náutico quanto Sport podem 'deixar de lucrar' cerca de R$ 800 mil ao optarem por mandar suas finais fora da Arena de Pernambuco.

O cálculo baseia-se no teto financeiro que Ilha e Aflitos atingiram. No recorde da Ilha do Retiro, contra o Corinthians em jogo do Brasileirão de 2025, o Sport arrecadou R$ 1,77 milhão com público de 26.504 torcedores. Já nos Aflitos, o Náutico atingiu seu ápice contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2025, com uma renda de R$ 1,6 milhão, tendo 16.832 torcedores presentes.

Confira a comparação de diferença de renda e público entre Aflitos e Ilha do Retiro x Arena de Pernambuco:

Maior renda da Ilha do Retiro - Sport x Corinthians - Brasileirão 2025 - R$ 1.776.835 milhão em bilheteria com 26.504 torcedores

x Corinthians - Brasileirão 2025 - Maior renda dos Aflitos - Náutico x São Paulo - Copa do Brasil de 2025 - R$ 1.600.968,00 no jogo, com 16.832 torcedores