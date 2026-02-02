Garantidos, Náutico e Sport usam "pausa" no Pernambucano para elevar nível antes das semifinais

Gustavo Coutinho, centroavante do Sport, e Vinícius, atacante do Náutico (Paulo Paiva/Sport Recife e Rafael Vieira/CNC)

Com a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport agora aproveitam um período maior de preparação antes dos confrontos decisivos do Estadual. Primeiro e segundo colocados da fase inicial, respectivamente, Timbu e Leão aguardam a definição dos adversários na próxima etapa e já projetam ajustes importantes visando a reta final da competição.

As datas-base das semifinais do Pernambucano estão marcadas para os dias 11 e 21 de fevereiro. O Sport enfrentará o vencedor do confronto entre Retrô x Maguary, enquanto o Náutico aguarda quem avançar do duelo entre Santa Cruz x Decisão. Já as finais do Estadual estão previstas para os dias 1º e 8 de março, encerrando a disputa pelo título pernambucano de 2026.

Evolução no Náutico para fase decisiva

O Náutico encerrou a primeira fase na liderança, com 18 pontos, melhor ataque e melhor defesa, além da vaga direta na semifinal e a classificação assegurada para a Copa do Brasil de 2027. Apesar da campanha sólida, o técnico Hélio dos Anjos reforça que, a partir de agora, o cenário muda completamente.

“Naturalmente a gente agora sabe que vamos ter um tempo maior de preparação para a próxima fase e sabemos nós também que, independente do próximo adversário, são jogos super decisivos e nós gostamos de decisão”, destacou o treinador alvirrubro.

Segundo Hélio, o desempenho coletivo e individual apresentado até aqui foi fundamental para os objetivos do clube. Ainda assim, o comandante reconhece que a exigência será maior nas semifinais.

“O desenvolvimento da equipe também no aspecto individual está sendo muito positivo, jogadores crescendo no geral. Com duas rodadas de antecedência, nós conseguimos algo altamente positivo e necessário para a sobrevivência do Náutico. Então a gente tem que ver mesmo que foi altamente positiva essa primeira fase”, avaliou.

“Agora a próxima fase é outro mundo, outra vida, outra situação, mas o Náutico está sempre muito preparado para uma decisão. Teremos dois jogos decisivos contra Santa Cruz ou Decisão e vamos estar preparados. E o mais importante é que o grupo está confiante, está consciente que nós precisamos melhorar consideravelmente para prolongar a temporada com grandes resultados”, completou.

Condicionamento físico e entrosamento dos reforços do Sport

Já o Sport garantiu a vaga direta na semifinal ao vencer o Santa Cruz por 2 a 1, no sábado (31), no Clássico das Multidões. O resultado deu ao técnico Roger Silva um período maior de trabalho até o duelo contra o vencedor de Retrô x Maguary, algo considerado essencial pelo treinador rubro-negro, sobretudo para a evolução dos reforços recém-chegados.

“Estou muito feliz com esses dias que a gente vai ter para treinar. Preciso melhorar o Benevenuto, preciso fazer uma pré-temporada com bola e força com Clayson, com o de Pena, que entrou muito bem (contra o Santa Cruz), mas precisa ainda de treinos com o campo, precisa de treino de força. O Iury Castilho também estava treinando separado. Então vamos ter que cuidar desses caras”, explicou Roger.

O comandante leonino também celebrou o planejamento adotado pelo clube no mercado e a chegada das novas peças no momento considerado ideal.

“Estou feliz demais com as contratações. A gente esperou todo mundo, e é muito legal o que a gente está fazendo aqui. A gente esperou esses caras, o Yuri até o final, o Clayson até o final, o Benevenuto, o De Pena. A gente foi arrumando os números para não estragar tudo aquilo que estávamos planejando”, afirmou.