Após primeiro gol pelo profissional, atacante Rosa ganha elogios do técnico do Náutico

O jovem de 17 anos veio do banco de reservas para garantir a vitória do Náutico no último sábado (31)

Atacante Rosa em comemoração do primeiro gol pelo Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com a 1ª posição já garantida na primeira fase do Pernambuco, o Náutico buscou rodar o elenco e oportunizar jovens da base na última rodada do Estadual. Entre os jogadores que ganharam chances, o atacante Rosa se destacou, saindo do banco de reservas e marcando o gol do triunfo da equipe sobre o Vitória, no último sábado (31), em Bonito.

Após marcar pela primeira vez na equipe profissional do Timbu, o jovem atacante de 17 anos ainda recebeu elogios públicos do técnico Hélio dos Anjos. O comandante alvirrubro destacou as valências de Rosa e enfatizou a importância da base no Náutico.

“A única coisa que eu lamento é que usamos muito pouco ele. O Rosa é um jogador exímio pivô, de bolinhas curtas, e usamos muito pouco ele nesse sentido. Ele fez o gol de artilheiro, que acredita. A jogada estava meio morta e ele conseguiu antecipar e fazer o gol. Eu acho que é muito bom um garoto de 17 anos ter oportunidade, ele tem que sentir orgulhoso e privilegiado de estar tendo oportunidade em uma equipe profissional como é o Náutico”, disse Hélio doe Anjos.

“O trabalho da base é um trabalho que nós temos que respeitar e considerar muito. Eu acho que o Náutico precisa se envolver mais com a base, porque é da base que nós vamos tirar uma sustentação para o futuro do clube”, concluiu.

Além de Rosa, outros jovens da base também vêm ganhando minutos com a comissão técnica do Náutico na atual temporada. Contra o Vitória, o lateral Emanuel e o atacante Kevyn também foram acionados. O meia Felipe Redaelli, por sua vez, teve minutagem na vitória sobre o Jaguar ainda na 4ª rodada.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.