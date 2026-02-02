Liderança, melhor ataque e melhor defesa: confira números do Náutico na 1ª fase do Pernambucano

O Náutico fez uma campanha de destaque na fase inicial e terminou com seis vitórias em sete jogos disputados

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico iniciou a disputa do Campeonato Pernambucano de 2026 em alto nível. O Timbu liderou a primeira fase da competição de ponta a ponta e terminou com seis vitórias em sete jogos disputados. Além da liderança isolada, a equipe obteve o melhor ataque e a melhor defesa da fase inicial do Estadual.

Em relação ao sistema ofensivo, o clube alvirrubro atingiu a marca de 19 gols marcados no Pernambucano, com média próxima a três gols por jogo. O Náutico só não balançou as redes justamente na derrota por 1 a 0 para o Retrô, pela 6ª rodada.

Os principais destaques individuais no ataque ficam por conta do centroavante Paulo Sérgio e do meia Dodô. O camisa nove alvirrubro é um dos artilheiros da competição e marcou quatro gols na primeira fase. Dodô, por sua vez, fez três gols e distribuiu três assistências em apenas cinco jogos disputados da competição estadual até aqui.

Principal trunfo do Náutico durante a disputa da Série C de 2025, o sistema defensivo também mostrou o seu valor neste início de Pernambucano. A equipe sofreu apenas quatro gols no campeonato, em sete jogos, e também contou com quatro partidas sem ter a baliza vazada.

Com um aproveitamento de 85% e saldo de gols positivo de 15, o Náutico avançou direto às semifinais com o 1º lugar. Agora, o Timbu aguarda o vencedor de Santa Cruz (4º) e Decisão (5º) para conhecer o seu adversário no mata-mata que antecede a final do Campeonato Pernambucano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.