Clube Náutico Capibaribe se engaja na campanha em memória às vítimas do Holocausto

Time entrará em campo com um faixa sobre o tema no jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo (25)

Camisa do Clube Náutico Capibaribe (Rafael Vieira/CNC)

No próximo domingo (25), o time do Náutico vai entrar em campo contra o Santa Cruz com uma faixa que relembra um dos momentos mais sombrios da história da humanidade: o holocausto – a matança industrial de seis milhões de judeus e outras minorias pelo regime nazista. O time alvirrubro se une a uma campanha mundial de preservação da lembrança daquele período. Na faixa, os dizeres “We Remember”, ou seja, nós lembramos.

A iniciativa, em parceria com a Federação Israelita de Pernambuco e com a Confederação Israelita do Brasil (CONIB), faz referência ao Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, que ocorre na terça-feira (27). A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas por marcar o dia de libertação do Campo de Extermínio de Auschwitz-Bikernau, na Polônia, onde morreram 1,1 milhão de judeus.



Além deles, o regime nazista perseguiu e assassinou ciganos, pessoas com deficiência, poloneses, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais e Testemunhas de Jeová. “Essa é uma data extremamente importante para a comunidade judaica de todo mundo”, ressalta o presidente da Federação, Bóris Berenstein.



Pesquisa divulgada, esta semana, pelo Museu do Holocausto de Curitiba, mostrou que, entre os brasileiros, embora 59,3% dos entrevistados afirmam ter algum conhecimento sobre o Holocausto, apenas 53,2% conseguiram defini-lo corretamente como o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus pelo regime nazista. Particularmente na Região Metropolitana do Recife, 40,8% responderam dessa forma. Outros 32,5% disseram desconhecer o significado.