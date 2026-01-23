Guilherme dos Anjos projeta dificuldades para o Náutico contra o Santa Cruz: "Jogo aberto"

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Com 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Pernambucano após quatro rodadas, o Náutico se prepara para a disputa de mais um clássico no Estadual. O Timbu visitará o Santa Cruz neste domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco.

Em entrevista que antecede o Clássico dos Clássicos, o treinador Guilherme dos Anjos projetou dificuldades para a equipe alvirrubra frente ao rival tricolor. Apesar do momento de pressão pelo baixo desempenho que o adversário vive, o comandante do Náutico ressaltou a qualidade do Santa Cruz e o clima diferente que um clássico.

“Falar sobre o adversário e a dificuldade desse jogo é chover no molhado. Nós temos um clássico e, independente das condições que ambas as equipes estão, estamos indo para um jogo aberto. É o lado particularmente que eu adoro de um clássico, que é você ter um jogo franco, aberto, que o nível de ansiedade sobe, que o nível de dedicação também sobe, sim, pela importância que esse jogo tem na tomada de decisão de um atleta. Todo e qualquer jogo nesse perfil toma uma proporção maior em função da importância histórica”, externou o treinador.

“O nível de dificuldade do clássico é altíssimo, independente do trabalho que vem sendo feito pelo Santa Cruz, não cabe a nós julgarmos. Vejo um adversário hoje não só historicamente, mas momentaneamente, com um potencial muito grande”, concluiu.

Guilherme dos Anjos também aproveitou para avaliar como chega o Náutico para o seu quinto jogo no Pernambucano. O técnico ressaltou aspectos positivos neste início de temporada, mas ponderou processo de evolução da equipe.

“Vejo que nossa equipe está ainda em um ponto de maturação, existe um nível ainda considerável para a gente alcançar. Estamos relativamente distantes de alguns pontos que consideramos importantes. Um dos pontos são os aspectos táticos, alguns desenvolvimentos ainda defensivos e ações que praticamente só o jogo cria. Nós estamos dando uma demonstração muito positiva daquilo que a gente quer construir, porém são somente quatro jogos e queremos muito uma evolução”, enfatizou Guilherme dos Anjos.

Situação na tabela

O Náutico chega ao Clássico das Emoções contra o Santa Cruz com uma ampla vantagem na liderança do Estadual. A equipe somou todos os 12 pontos possíveis até aqui e possui cinco pontos de vantagem em relação aos rivais diretos, incluindo o Santa Cruz.

A Cobra Coral atualmente ocupa o 4º lugar e tem 7 pontos conquistados na competição. O clube tricolor tenta somar um resultado positivo diante do seu torcedor para voltar ao G2 do Pernambucano, que garante vaga direta para as semifinais.