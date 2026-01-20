Náutico: Com o dobro de gols dos concorrentes, Paulo Sérgio é o artilheiro isolado do Pernambucano

O camisa nove do Náutico iniciou a temporada de 2026 mostrando o seu faro de gol na disputa estadual

Paulo Sérgio, centroavante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O atacante Paulo Sérgio, do Náutico, iniciou a temporada de 2026 mostrando o seu faro de gol apurado na disputa do Campeonato Pernambucano. O camisa nove alvirrubro é o artilheiro isolado da competição, possuindo o dobro de gols que os concorrentes diretos.

O centroavante do Náutico já balançou as redes quatro vezes nas três primeiras rodadas do Estadual. Paulo Sérgio anotou dois gols na mesma partida na estreia contra o Maguary e no clássico contra o Sport, passando em branco apenas no triunfo frente o Decisão.

Atualmente, três jogadores dividem a vice-artilheira do Pernambucano atrás do atacante do Timbu. Renato, do Santa Cruz, Lipão, do Sport, e Paulo Miranda, do Jaguar, acumulam dois gols marcados neste princípio de campeonato.

Números de Paulo Sérgio pelo Náutico

Desde que chegou aos Aflitos em 2024, Paulo Sérgio acumula 53 jogos vestindo a camisa alvirrubra. No total da passagem, o atacante já marcou 28 gols e possui uma média superior a um gol a cada duas partidas.

Em comparação, Paulo Sérgio já tem a metade dos gols marcados neste ano em relação a 2025. Na temporada passada, foram apenas oito gols anotados pelo atleta alvirrubro.