Confira situação do departamento médico do Náutico para a estreia na temporada

Estreando no Pernambucano nesta sexta-feira (9), o Náutico sofrerá com desfalques de jogadores em recuperação de lesão

Juninho, meia-atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Estreando oficialmente na temporada de 2026 nesta sexta-feira (9), às 20h30, o Náutico já conviverá com jogadores no departamento médico. O Timbu terá três desfalques de atletas que se recuperam de lesão no compromisso diante do Maguary, nos Aflitos, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Reforço recente, o meia-atacante Juninho chegou ao Náutico com uma lesão no joelho e ainda não estará disponível no princípio de temporada alvirrubra. O atleta de 30 anos passa por processo de recuperação no CT Wilson Campos e deve retornar aos gramados na reta final da primeira fase do Estadual.

As outras duas baixas ficam por conta do zagueiro Fagner Alemão e do lateral-esquerdo Luiz Paulo. Os defensores sofreram graves lesões no joelho na temporada de 2025 e tiveram seus vínculos estendidos com o Náutico pelo contrato de estabilidade.

Fagner Alemão e Luiz Paulo já participam de trabalhos com o restante do elenco, mas o retorno aos jogos deverá ser tratado com cautela pelo longo tempo de inatividade dos jogadores.

