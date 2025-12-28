Náutico oficializa contratação do meia Juninho, ex-Ferroviária
Publicado: 28/12/2025 às 14:05
Juninho, meia do Náutico (Reprodução)
O Náutico anunciou oficialmente a contratação do meia Juninho, que estava treinando com o elenco no CT Wilson Campos. O jogador aguardava apenas a aprovação de exames médicos e testes físicos para ser confirmado como reforço do clube.
Com a chegada do meia-atacante, o Náutico já contabiliza dez contratações para a temporada de 2026: o goleiro Gastón Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Yuri Silva e Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, os meias Dodô e Juninho, e os atacantes Júnior Todinho, Felipe Saraiva e Jonas Toró. Nem todos foram oficializados.
O clube estreia no Campeonato Pernambucano 2026 no dia 9 de março, contra o Maguary. A diretoria alvirrubra aposta em ter o elenco praticamente completo para a competição estadual, uma das duas únicas disputas da temporada, ao lado da Série B do Campeonato Brasileiro.
O meia-atacante Juninho, de 30 anos, é o novo contratado do Náutico para a temporada 2026. Seja bem-vindo, Juninho! VAMOS PRA CIMA! ???? pic.twitter.com/gjvjEb5SWI