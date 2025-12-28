diariodepernambuco.com.br
Náutico oficializa contratação do meia Juninho, ex-Ferroviária

Náutico confirma contratação do meia Juninho, ex-Ferroviária

Paulo Mota

Publicado: 28/12/2025 às 14:05

Juninho, meia do Náutico/Reprodução

O Náutico anunciou oficialmente a contratação do meia Juninho, que estava treinando com o elenco no CT Wilson Campos. O jogador aguardava apenas a aprovação de exames médicos e testes físicos para ser confirmado como reforço do clube.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Juninho passou por diversos clubes ao longo da carreira, incluindo Osasco Audax, Criciúma, Guarani, Ituano, Vila Nova, Figueirense, Mirassol, Paysandu, Paraná, Marcílio Dias e Inter de Limeira, além de uma passagem internacional pelo PSS Sleman, da Indonésia. Pela Ferroviária, atuou em duas temporadas, sendo que em 2024 disputou 23 jogos, marcou sete gols e deu sete assistências.

Com a chegada do meia-atacante, o Náutico já contabiliza dez contratações para a temporada de 2026: o goleiro Gastón Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Yuri Silva e Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, os meias Dodô e Juninho, e os atacantes Júnior Todinho, Felipe Saraiva e Jonas Toró. Nem todos foram oficializados.

O clube estreia no Campeonato Pernambucano 2026 no dia 9 de março, contra o Maguary. A diretoria alvirrubra aposta em ter o elenco praticamente completo para a competição estadual, uma das duas únicas disputas da temporada, ao lado da Série B do Campeonato Brasileiro.

