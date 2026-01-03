Após desistência por Leandro Vilela, Náutico busca volantes no mercado

O Náutico vem buscando os seus últimos reforços para fechar o elenco para o Campeonato Pernambucano

Luiz Felipe e Rodrigo Andrade, volantes em negociação com o Náutico (Marcos Ribolli / PontePress e Rosiron Rodrigues / GEC)

O Náutico segue ativo no mercado visando fechar o elenco para a disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. Após desistir da contratação do volante Leandro Vilela, que já tinha pré-contrato assinado, o Timbu busca novos volantes no mercado.

O nome mais próximo de reforçar a equipe é o do volante Luiz Felipe, vindo da Ponte Preta. O atleta de 27 anos já tem a sua chegada ao Aflitos bem encaminhada e deve ser oficializado em breve.

A exemplo de outros reforços, Luiz Felipe também trabalhou com a atual comissão técnica do Náutico, na própria Ponte Preta. O jogador de meio de campo chegou à Macaca em 2022, totalizando 98 jogos pelo clube neste período.

Para além de Luiz Felipe, o Náutico também sonda a situação do volante Rodrigo Andrade, do Goiás. O jogador conta com uma passagem marcante pelo Vitória, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Rodrigo Andrade também acumula passagens por Mirassol, Guarani, CSA, e Paysandu.

A diretoria alvirrubra estuda a viabilidade de trazer dois diferentes nomes para a posição, encorpando o elenco alvirrubro. Atualmente, o Timbu conta na posição de volante com Samuel, Ramon Carvalho, Auremir e Wenderson.

Resolvendo a questão dos volantes, o Náutico deve seguir movimentos tímidos no mercado até a estreia do Campeonato Pernambucano, marcada para o dia 9 de janeiro. A expectativa é que poucos nomes ainda cheguem os Aflitos nesta primeira parte de temporada.

