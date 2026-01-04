diariodepernambuco.com.br
Náutico
COPINHA

Náutico é derrotado pelo Novorizontino-SP na estreia da Copinha 2026

Timbu não conseguiu se impor e viu o adversário marcar dois gols na segunda etapa

Gabriel Farias

Publicado: 04/01/2026 às 17:47

Novorizontino x Náutico, jogo válido pela Copinhan2026 (A5 Fotografia/Reprodução/Náutico)

O Náutico largou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Na tarde deste domingo (4), o Timbu foi superado pelo Novorizontino-SP em placar de 2 a 0. A partida foi válida pelo Grupo 24 da competição, disputada em Itaquaquecetuba.

Mesmo com esforço da equipe alvirrubra, o adversário paulista conseguiu ser mais eficiente no início da segunda etapa, marcando os dois gols, dificultando a estreia do Náutico na principal competição de base do país.

O Náutico começou a partida com o seguinte time:

Nikollas; Denis, Dhonathan, Guilherme e Rikelme; Liedson, Halanzinho, Luiz e Eduardo; Kauã e Kevyn.

Apesar do revés, o Timbu terá oportunidade de recuperação já na próxima rodada. Na terça-feira (7), a equipe volta a campo para enfrentar o Juventude Samas-MA, às 15h15, em Itaquaquecetuba, pela segunda rodada do Grupo 24 da Copinha 2026.

Copa São Paulo de Futebol Júnior , Copinha , Copinha 2026 , futebol de base , Náutico , Novorizontino
