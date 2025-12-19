Guilherme dos Anjos detalha montagem do elenco do Náutico para 2026

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O planejamento de futebol do Náutico para a temporada 2026 vem passando diretamente pela comissão técnica alvirrubra, que vem sendo a grande responsável pela montagem do elenco. Os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos comandam a busca por reforços no atual plantel, além de já terem atuado nas permanências de outros jogadores.

Em entrevista coletiva na reapresentação para a próxima temporada, Guilherme dos Anjos detalhou como vem sendo pensada a montagem do elenco do Timbu. O técnico ressaltou busca por jogadores com diferentes características em campo, sobretudo na parte ofensiva, a fim de dar uma maior pluralidade de opções para o trabalho.

“A busca nossa pelos reforços ofensivos passa pelo critério físico, mas também passa por um critério técnico mínimo. A ideia das diferentes contratações é de que a gente tenha opções. Na temporada passada, sempre falamos muito de precisamos de opções diferentes, para nos dar algumas características que o jogo vai exigir”, disse Guilherme dos Anjos.

“A gente tem atletas que fazem inúmeras funções. Atletas que fazem a beirada com estatura, que é o caso do Todinho (Júnior), que vem por dentro, tem boa mobilidade e também tem um ponto de gol muito grande. O Toró (Jonas) é um atleta nesse perfil, que busca muito o gol e trabalha por fora e por dentro. Também jogadores de articulação por dentro e de condução por dentro, a exemplo de Dodô. Nós temos opções para poder trabalhar o time taticamente em várias circunstâncias dentro da temporada”, concluiu.

Reforços do Náutico

Até aqui, o Timbu já anunciou nove reforços para a temporada de 2026, São eles: o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, os volantes Ramon Carvalho e Leandro Vilela, o meia Dodô e os atacantes Júnior Todinho e Jonas Toró.

A expectativa é de que o clube alvirrubro anuncie mais reforços para o sistema ofensivo nos próximos dias. O meia-atacante Juninho, ex-Ferroviária, já está integrado ao elenco e será oficializado em breve. O atacante Felipe Saraiva também já acertou a sua ida ao Náutico e aguarda confirmação oficial.

