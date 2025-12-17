Ainda sem ser anunciado, meia-atacante Juninho é integrado ao elenco do Náutico

O ex-jogador da Ferroviária se apresentou no CT Wilson Campos na última terça-feira (16)

Juninho, novo reforço do Náutico (Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF)

Após já ter oficializado oito reforços para a próxima temporada, o Náutico também acertou a contratação do meia-atacante Juninho, vindo da Ferroviária. Apesar de ainda não ser anunciado, o atleta já se integrou ao elenco alvirrubro e se apresentou no CT Wilson Campos na última terça-feira (16).

A informação da chegada do atleta ao Timbu foi dada pelo próprio técnico Hélio dos Anjos em entrevista coletiva. Juninho se apresentou ao lado do zagueiro Wanderson, reforço já anunciado vindo da Ponte Preta.

Em relação aos reforços, apenas o volante Ramon Carvalho estava presente na reapresentação oficial do clube ocorrida na última segunda-feira (15). As demais contratações serão integrados ao plantel ainda durante os próximos dias. A exceção será o atacante Júnior Todinho, que se apresentará no dia 26 de dezembro.

Currículo de Juninho

Juninho chega ao Náutico após uma Série B de destaque vestindo a camisa da Ferroviária. O meia realizou 34 partidas na Segundona de 2025, tendo marcado seis gols e distribuído seis assistências.

O reforço alvirrubro estava na Ferrinha desde 2024, onde totalizou 72 jogos e teve 27 participações em gols. Juninho, de 30 anos, também conta com passagens por Palmeiras, Osasco Audax, Criciúma, Guarani, Ituano, Vila Nova, Figueirense, Mirassol, Paysandu, Paraná, Marcílio Dias e Inter de Limeira.

Reforços do Náutico para 2026:

Goleiro: Guruceaga

Zagueiro: Wanderson

Laterais: Yuri Silva e Reginaldo

Volantes: Ramon Carvalho e Leandro Vilela

Meias: Dodô e Juninho

Atacante: Júnior Todinho