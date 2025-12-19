Segundo Feirão de Sócios do Náutico tem receita milionária

Mais de 7500 torcedores alvirrubros foram atendidos durante os 7 dias de realização e arrecadação foi três vezes maior que a da primeira edição

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

O 2º Grande Feirão dos Sócios Timbu, que teve início no dia 09 de dezembro, chegou ao fim na última segunda-feira (15). Em suas redes sociais, o Náutico revelou que a segunda edição do Feirão superou vários recordes e aproximou mais ainda o torcedor alvirrubro do clube do coração.

7540 torcedores alvirrubros atendidos no feirão

582 alvirrubros migraram para um plano com mais benefícios

840 pessoas se tornaram sócias pela primeira vez

465 pessoas voltaram a ser sócias

Segundo divulgado no 1º Feirão de Sócios, realizado em 2024, o clube arrecadou mais de R$ 1 milhão. Na segunda edição, o Náutico ainda não divulgou o valor exato arrecadado com o leilão, mas informou que o número foi três vezes maior que o registrado no ano passado, o que dá pelo menos R$ 3 milhões.

Entre todas as opções de planos de sócio do Náutico, o que mais teve adesão foi o "Plano HEXA", que segundo divulgado pelo clube, teve 2812 adesões. A mensalidade desta categoria é de R$ 49,90.

Comparação com o primeiro feirão - 2024

Foram mais de três mil sócios atendidos de forma presencial e online. Além disso, o clube ganhou pouco mais de mil novos associados.

No 1º feirão de sócios, realizado entre novembro e dezembro de 2024, o Náutico conseguiu atender mais de três mil sócios de forma presencial e online. Além disso, o clube ganhou pouco mais de mil associados, fazendo com que o clube superasse a marca de 24 mil associados.

Na 2ª edição, realizada entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro de 2025, o clube atendeu 7540 (aumento de mais de 4500 mil pessoas) e nesta sexta-feira (19), segundo dados obtidos no site do Náutico, o clube chegou a 27282 mil associados (aumento de 3 mil alvirrubros)

Modificações nos planos

Anteriormente, o Náutico havia divulgado modificações em algumas categorias dos planos de sócios do clube.

A principal novidade foi o plano "Marcados Pela Glória", que substitui o antigo Branco de Paz. A nova modalidade custa R$ 125,00 mensais e oferece como benefício uma camisa oficial do clube por ano, além de 100% de desconto em três setores do Estádio dos Aflitos.

Além disso, o clube manteve e atualizou outras categorias do programa. O plano Vermelho passou a custar R$ 89,90, garantindo acesso aos três setores da arquibancada. Já o plano Hexa, que foi o mais procurado durante o feirão, tem mensalidade de R$ 49,90, oferecendo entrada nos setores Caldeirão e Hexa, além de descontos no Vermelho e na Cadeira.

O plano Caldeirão, com valor de R$ 34,90, segue como a opção mais acessível, garantindo entrada gratuita no setor. Já o 100% Timba permanece no portfólio do clube, mantendo benefícios específicos voltados ao torcedor mais engajado.