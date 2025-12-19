Segundo Feirão de Sócios do Náutico tem receita milionária
Mais de 7500 torcedores alvirrubros foram atendidos durante os 7 dias de realização e arrecadação foi três vezes maior que a da primeira edição
Publicado: 19/12/2025 às 13:02
Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)
O 2º Grande Feirão dos Sócios Timbu, que teve início no dia 09 de dezembro, chegou ao fim na última segunda-feira (15). Em suas redes sociais, o Náutico revelou que a segunda edição do Feirão superou vários recordes e aproximou mais ainda o torcedor alvirrubro do clube do coração.
- 7540 torcedores alvirrubros atendidos no feirão
- 582 alvirrubros migraram para um plano com mais benefícios
- 840 pessoas se tornaram sócias pela primeira vez
- 465 pessoas voltaram a ser sócias
Segundo divulgado no 1º Feirão de Sócios, realizado em 2024, o clube arrecadou mais de R$ 1 milhão. Na segunda edição, o Náutico ainda não divulgou o valor exato arrecadado com o leilão, mas informou que o número foi três vezes maior que o registrado no ano passado, o que dá pelo menos R$ 3 milhões.
Entre todas as opções de planos de sócio do Náutico, o que mais teve adesão foi o "Plano HEXA", que segundo divulgado pelo clube, teve 2812 adesões. A mensalidade desta categoria é de R$ 49,90.
Comparação com o primeiro feirão - 2024
Foram mais de três mil sócios atendidos de forma presencial e online. Além disso, o clube ganhou pouco mais de mil novos associados.
No 1º feirão de sócios, realizado entre novembro e dezembro de 2024, o Náutico conseguiu atender mais de três mil sócios de forma presencial e online. Além disso, o clube ganhou pouco mais de mil associados, fazendo com que o clube superasse a marca de 24 mil associados.
Na 2ª edição, realizada entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro de 2025, o clube atendeu 7540 (aumento de mais de 4500 mil pessoas) e nesta sexta-feira (19), segundo dados obtidos no site do Náutico, o clube chegou a 27282 mil associados (aumento de 3 mil alvirrubros)
Modificações nos planos
Anteriormente, o Náutico havia divulgado modificações em algumas categorias dos planos de sócios do clube.
A principal novidade foi o plano "Marcados Pela Glória", que substitui o antigo Branco de Paz. A nova modalidade custa R$ 125,00 mensais e oferece como benefício uma camisa oficial do clube por ano, além de 100% de desconto em três setores do Estádio dos Aflitos.
Além disso, o clube manteve e atualizou outras categorias do programa. O plano Vermelho passou a custar R$ 89,90, garantindo acesso aos três setores da arquibancada. Já o plano Hexa, que foi o mais procurado durante o feirão, tem mensalidade de R$ 49,90, oferecendo entrada nos setores Caldeirão e Hexa, além de descontos no Vermelho e na Cadeira.
O plano Caldeirão, com valor de R$ 34,90, segue como a opção mais acessível, garantindo entrada gratuita no setor. Já o 100% Timba permanece no portfólio do clube, mantendo benefícios específicos voltados ao torcedor mais engajado.