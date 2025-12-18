Plano de pagamento da Recuperação Judicial do Náutico é aprovado pelos credores

O plano foi aprovado em Assembleia Geral dos Credores realizada nesta quinta-feira (18)

Plano de pagamento da Recuperação Judicial é aprovado no Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico teve aprovado o seu plano de pagamento da Recuperação Judicial nesta quinta-feira (18). Em Assembleia Geral dos Credores, realizada no Conselho Deliberativo do clube, o plano proposto pelo Timbu foi votado e aprovado pelos participantes da reunião.

O clube alvirrubro havia apresentado um plano de pagamento com adequações financeiras e viável de acordo com a sua atual realidade financeira. Em contrapartida, um plano alternativo havia sido apresentado pelos próprios credores, que exigia o pagamento integral dos passivos existentes.

Uma das principais fontes de renda que o Náutico conta para os pagamentos é o dinheiro da rescisão de contrato com a Arena de Pernambuco, onde o clube deverá receber um montante de R$ 20 milhões.

O plano aprovado foi dividido em três diferentes classes: trabalhistas, quirografários e micro e pequenas empresas. A votação contou com 69,39% de aprovação pelos credores trabalhistas, principais débitos da Recuperação Judicial.

