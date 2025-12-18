Após ausência, Paulo Sérgio se apresenta para a pré-temporada do Náutico

O atacante participou das primeiras atividades com o elenco do Náutico na última quarta-feira (17)

Paulo Sérgio em treino pelo Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após ser ausência nos dois primeiros dias da pré-temporada do Náutico, o atacante Paulo Sérgio se apresentou no CT Wilson Campos e realizou as primeiras atividades com o elenco do Timbu na última quarta-feira (17).

Com a reapresentação oficial dos jogadores marcada para a última segunda-feira (15), a não presença do camisa nove desagradou a comissão técnica, em especial o técnico Hélio dos Anjos. O comandante alvirrubro chegou a externar publicamente a sua insatisfação com o atraso.

Possuindo mais de 60 dias de férias após o fim da Série C de 2025, ocorrido no dia 11 de outubro, Paulo Sérgio era aguardado na retomada das atividades para a próxima temporada do Náutico.

Dos 14 remanescentes do elenco da última temporada, apenas o camisa nove e Samuel Otusanya não haviam se apresentado na data marcada. O atacante nigeriano, aliás, ainda não iniciou os trabalhos com o elenco e é aguardado pelo clube ainda nesta semana.

Paulo Sérgio pelo Náutico

Indo para a sua terceira temporada nos Aflitos, o centroavante alvirrubro já acumula 50 partidas pelo Náutico. No recorte, Paulo Sérgio conta com 24 gols anotados, ostentando uma média próxima à de um gol marcado a cada dois jogos.

Convivendo com problemas físicos em 2025, o artilheiro foi peça decisiva na conquista do acesso à Série B do Timbu, marcando gol nos dois últimos jogos do quadrangular final. A conquista do objetivo, inclusive, destravou uma cláusula de renovação automática do atacante com o Náutico para 2026.



