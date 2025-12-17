Náutico anuncia a contratação do atacante Jonas Toró

Atacante Jonas Toró, novo reforço do Náutico (Marcos Ribolli / PontePress)

O Náutico anunciou, na noite desta quarta-feira (17), a contratação do atacante Jonas Toró, de 26 anos, artilheiro da Série C de 2025 pela Ponte Preta. Após se destacar com a camisa da Macaca e marcar oito gols na Terceirona, o jogador desembarca nos Aflitos para integrar o elenco do Timbu na disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B em 2026.

Toró foi peça ofensiva fundamental na campanha de acesso e título da Ponte Preta na Série C, recuperando um momento de alta na carreira. Embora tenha atuado pela equipe de Campinas na competição deste ano, o atacante pertencia ao Botafogo-SP, que também disputará a Segundona na próxima temporada. Para assinar com o Náutico, o jogador rescindiu contrato com o clube de Ribeirão Preto.

Cria das categorias de base do São Paulo, Jonas Toró acumula passagens por Atlético-GO, Sport e Levadiakos, da Grécia. Pelo Leão da Ilha, o atacante de lado de campo não teve uma passagem marcante, realizando apenas 13 jogos, com dois gols e uma assistência na temporada de 2021.

Reforços do Náutico

Além de Jonas Toró, o Náutico já oficializou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga, do zagueiro Wanderson, dos laterais Yuri Silva e Reginaldo, dos volantes Ramon Carvalho e Leandro Viela, do meia Dodô e do atacante Júnior Todinho. Ainda faltam ser anunciados o meia-atacante Juninho e o atacante Felipe Saraiva.