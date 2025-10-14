Com o acesso, Paulo Sérgio destrava cláusula de renovação automática no Náutico

O goleador do Náutico teve o contrato renovado para 2026 após a classificação para a Série B do Brasileiro

Paulo Sérgio fez o segundo gol contra o Brusque (Nanda Prista)

Com permanências e saídas ainda indefinidas após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico garantiu a renovação de contrato do atacante Paulo Sérgio. Em seu contrato, o goleador alvirrubro tinha uma cláusula de renovação automática em caso de conquistar o acesso na Terceira Divisão.

Com isso, o atacante tende a seguir no Náutico para a temporada de 2026 e completaria o seu terceiro ano nos Aflitos. Nesta temporada, Paulo sofreu com muitos problemas físicos e teve dificuldades para se manter disponível. Apesar disso, balançou as redes nos dois últimos jogos do quadrangular e foi peça fundamental na classificação para a Segundona, fazendo o gol do acesso aos 41 do segundo tempo contra o Brusque.

Em dois anos pelo Timbu, o camisa disputou 50 partidas e balançou as redes em 24 oportunidades, com média de quase um gol a cada dois jogos. Neste ano foram apenas 17 jogos disputados e oito gols marcados. Em 2024, por sua vez, Paulo Sérgio disputou 33 partidas e marcou 16 gols, sendo um dos artilheiros da Série C na ocasião.

Com 36 anos de idade, o centroavante tem contrato firmado com o Náutico, mas a permanência no clube ainda dependerá de outros fatores. Vale lembrar que o Timbu passará por um processo eleitoral ainda em 2025, deixando situações indefinidas para a próxima temporada.