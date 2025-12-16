"Não gosto", diz Hélio sobre ausências de Paulo Sérgio e Otusanya em apresentação do Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O técnico Hélio dos Anjos respondeu sobre as ausências dos atacantes Paulo Sérgio e Samuel Otusanya na reapresentação do elenco do Náutico, realizada nesta segunda-feira (15), no CT Wilson Campos, marcando o início da preparação para a temporada de 2026. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (16), o comandante alvirrubro adotou um tom firme ao falar sobre disciplina, profissionalismo e o nível de exigência que será cobrado no clube.

O primeiro dia de atividades contou com reunião entre jogadores e comissão técnica, além dos trabalhos físicos iniciais. A ausência da dupla de atacantes, porém, causou incômodo interno, sobretudo pelo longo período de férias: mais de 60 dias desde o acesso à Série B, confirmado em 11 de outubro. Ambos são aguardados ainda nesta semana, e a comissão técnica avalia cada situação individualmente, sem descartar medidas.

"Eu não posso comandar uma equipe e o jogador não ter o perfil do treinador. Naturalmente, o perfil que eu desenvolvo para o Náutico é o perfil de jogo do Náutico. Todo mundo sabe que temos um comando rígido, sério, de muito profissionalismo. Não obtive qualquer problema na temporada passada", afirmou.

O treinador foi direto ao tratar do atraso e reforçou que não aceita esse tipo de conduta, especialmente após um período extenso de descanso.

"Estamos municiando, na minha visão, um pequeno problema. Não gosto. Para mim, quem tem 40 dias de férias não tem direito de atrasar 30 minutos. E eles sabem disso, qualquer profissional sabe. O nível de exigência deste ano no Náutico vai ser muito maior e o objetivo vai ser tão grande quanto esse custo", completou.

Hélio dos Anjos explicou que ainda não conversou diretamente com os jogadores ausentes e deixou claro que qualquer posicionamento será feito exclusivamente dentro do ambiente do clube. Segundo o treinador, não há diálogo fora do local de trabalho, mantendo um padrão rígido de conduta.

Ele revelou que um dos atletas entrou em contato com Guilherme, membro da comissão técnica, e já recebeu o recado da forma como a situação será tratada internamente.

MODELO DE GESTÃO EM 2026

Segundo Hélio, o modelo de jogo que será implantado exige alto desempenho físico e comprometimento total fora e dentro de campo. Para ele, questões disciplinares vão além do rendimento esportivo e impactam diretamente as finanças do clube.

"Nosso modelo exige total capacidade física, intensidade acima do natural, comportamento profissional. Nós não vamos abrir mão de uma coisa que é fundamental em qualquer organização. O profissionalismo é um plano quase decisivo, porque qualquer problema disciplinar o custo que o clube passa a ter é muito alto. Você dispensar jogador, discutir problema disciplinar, além da questão de rendimento técnico, tem uma influência muito grande na questão financeira do clube", destacou.