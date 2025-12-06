Náutico anuncia as contratações do lateral Reginaldo e do volante Ramon Carvalho
O Náutico anunciou mais dois reforços para a temporada de 2026 neste sábado (6)
Publicado: 06/12/2025 às 16:41
Reginaldo e Ramon Carvalho, novos reforços do Náutico (Gabriel Tadiotto/E.C Juventude e Flávio Torres/Ituano)
O Náutico anunciou neste sábado (6) mais dois reforços para a temporada de 2026. O lateral Reginaldo e o volante Ramon Carvalho foram oficializados como novas contratações do Timbu. Os atletas se juntam ao atacante Júnior Todinho como os três reforços já anunciados para o próximo ano nos Aflitos.
O lateral-direito Reginaldo tem 32 anos estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro pela equipe do Juventude. O experiente defensor participou de 24 partidas pelo clube gaúcho em 2025, sendo 18 na elite do futebol brasileiro.
Reginaldo ainda conta com passagens por Maringá, Coritiba, ABC, Joinville, Oeste, Londrina, Athletico-PR, Atlético-GO. CRB e Água Santa. O novo reforço alvirrubro disputará posição com Arnaldo no elenco do Náutico.
Ramon Carvalho, por sua vez, chega ao Timbu após passagem pelo Ituano. O volante realizou 15 jogos com a camisa do Galo de Itu durante a disputa da Série C de 2025. Ramon também conta com uma importante passagem pela Ponte Preta, onde trabalhou junto com o treinador Hélio dos Anjos nas temporadas de 2022 e 2023.
O volante chega ao Náutico para disputar vaga na equipe titular juntamente com Wenderson, que teve seu contrato renovado para 2026. Ainda no elenco, o Timbu também conta com o jovem da base Samuel.
A expectativa é de que o Náutico siga anunciando mais reforços nos próximos dias. Com reapresentação do elenco marcada para o dia 15 de dezembro, a diretoria alvirrubra espera oficializar mais contratações para a temporada de 2026.