Executivo do Náutico apresenta organograma com extinção da diretoria de esportes olímpicos; conselheiro rebate

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Em reunião realizada na última terça-feira (2) no Conselho Deliberativo, o poder executivo do Náutico apresentou um novo organograma da gestão do clube para o próximo biênio de 2026/2027. Um dos temas de maior discordância foi a decisão de extinguir a diretoria de esportes olímpicos do clube.

Para substituir a extinção, o presidente Bruno Becker definiu que os esportes olímpicos serão subordinados por uma diretoria comercial, que também irá gerir outros departamentos do Timbu.

A decisão, porém, foi rebatida com veemência pelo conselheiro Paulo Monteiro através de um ofício. Segundo ele, a escolha é uma agressão frontal à tradição do Náutico, além de ferir frontalmente o Estatuto do clube.

Ainda há dúvidas no Conselho Deliberativo do Náutico se o presidente tem legitimidade para extinguir uma diretoria estatutária. A mudança é uma das promovidas por Bruno Becker após a sua reeleição. Ao todo, o clube terá seis diretorias na sequência da gestão, são elas: Futebol, Social, Administrativo / Financeiro, Jurídico, Comunicação e Mercado.

Confira trecho do ofício do conselheiro Paulo Monteiro:

Antes mesmo de suas conquistas no futebol, o Náutico já irradiava grandeza por meio do

remo, com atleta convocado para seleção brasileira, vindo em seguida a prática do tênis,

da natação, que tivemos atletas recordistas sul-americano e panamericano, além de uma

atleta que participou de uma olimpíada, do basquete que teve atleta convocado para

seleção brasileira, vôlei e futsal, sendo este último, inclusive, Campeão Brasileiro. São

modalidades que moldaram gerações de atletas, formaram cidadãos, revelaram talentos

e ajudaram a escrever capítulos de orgulho no esporte pernambucano e nacional.

Por isso, a decisão de extinguir o departamento de esportes olímpicos não é apenas

equivocada: é uma agressão frontal à tradição e à memória do clube. Trata-se de um

rompimento com a essência que deu origem ao Náutico e com a contribuição de tantos

dirigentes, associados e atletas que dedicaram décadas de suas vidas para engrandecer o

Clube, fortalecer essas modalidades e manter viva a identidade poliesportiva da

instituição.

Além de incoerente com a história, a decisão fere frontalmente o Estatuto do Clube

Náutico Capibaribe, que reconhece sua vocação poliesportiva e estabelece a promoção e

o desenvolvimento dos esportes olímpicos como pilares fundamentais da instituição.

Desconsiderar esse preceito estatutário significa ultrapassar limites administrativos e

afrontar a governança que orienta o clube há gerações.

Que esta decisão apresentada na reunião do Conselho Deliberativo no dia 02/12/2025 seja

revista com a urgência e a responsabilidade que o tema exige, por ser contraditória,

desrespeitosa e equivocada. O Náutico merece respeito, e respeito se demonstra

preservando sua essência e sua história, não apagando aquilo que o tornou grande.