Náutico marca presença e é premiado em duas categorias na Confut Nordeste 2025

O presidente Bruno Becker levou o prêmio de gestor estatutário, enquanto Bruno Simões foi premiado pelo trabalho de saúde e performance

Bruno Becker, presidente do Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico foi premiado em duas categorias na Confut Nordeste de 2025. O Timbu marcou a sua presença no evento e saiu com a premiação em dose dupla. O presidente Bruno Becker venceu na categoria Gestor Estatutário de Clube, enquanto o fisiologista Bruno Simões foi premiado na categoria Profissional de Saúde e Performance.

Além das premiações ao fim do evento, profissionais do Timbu também estiveram participando de palestras e mediando debates nos três dias da conferência. O Náutico também possuiu um stand próprio do clube na Confut Nordeste.

Obtendo uma temporada de êxito esportivo, os profissionais do Náutico foram reconhecidos pelo trabalho feito durante o ano. Além dos vencedores, outros membros do clube alvirrubro estavam indicados entre os três finalistas em diversas outras categorias na premiação que contempla todo o futebol nordestino.