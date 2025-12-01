Após reeleição, presidente do Náutico detalha busca por reforços e negociações com a LFU

Votação eleição do Náutico (Francisco Silva/DP)

Após ter a sua reeleição aclamada na tarde do último domingo (30), o presidente do Náutico, Bruno Becker, detalhou importantes questões para o futuro do Timbu no biênio de 2026/2027, que marca o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em contato com a imprensa após a eleição, que contou com a chapa única de situação, o mandatário falou sobre a busca por reforços para 2026 e como vem ocorrendo as negociações com a LFU (Liga Forte União) do futebol brasileiro.

“A gente esperava que essa semana fosse anunciado pelo menos um reforço, mas o ritmo de contratação na Série B é completamente diferente de Série C. É uma contratação mais complexa, mais detalhada e com mais cuidado. Eu não quero estipular prazo para não descumprir e criar essa expectativa no torcedor. O clube vem conversando e nós temos situações que estão próximas de um acerto. Agora, esse próximo até a concretização eu não posso cravar. Estamos trabalhando para que no dia 15 dezembro, dia da reapresentação, tenha muita coisa definida”, detalhou o presidente do Náutico.

“Nós já tivemos duas reuniões com a Liga e está na pauta. O que eu acho é que a gente precisa avançar ainda esse ano, o que não significa fechar o contrato. Fechar o contrato vai depender das conversas e do estudo que o Náutico está fazendo para saber valores que fazem sentido e que sejam um bom negócio. A gente não quer pegar dinheiro da Liga por pegar, tem que fazer sentido e que faça diferença dentro do clube”, completou.

O atual mandatário também destrinchou como deverá ser a estrutura do departamento de futebol do Náutico para a próxima temporada. Alvo das principais mudanças no primeiro mandato de Bruno Becker, o departamento será remodelado no próximo biênio, visando atender os anseios do clube.

“Está praticamente definido (departamento de futebol). A gente vai divulgar no momento adequado, quando finalizar esse ajuste fino. É uma roupagem diferente que a gente vai passar para todos vocês, mas nós não estamos preocupados com nomenclatura de cargo, e sim com a função e as atividades que vão ser desempenhadas. A gente precisa ter um modelo que se adapte ao que o clube quer para o ano que vem. Então, não adianta a gente copiar o que está no mercado ou se ater a nomenclaturas. Tem que fazer algo que funcione para o clube.”, pontuou Bruno Becker.

A chapa “Náutico do Futuro” foi eleita com 508 votos dos sócios, dos 520 totais que exerceram o seu voto no último domingo. Além do mandatário, a chapa também traz Ricardo Malta como vice-presidente executivo.