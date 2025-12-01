Náutico encaminha a contratação do meia Ramon Carvalho, vindo do Ituano

O atleta de 28 anos disputou a última Série C pelo Galo de Itu e conta com importante passagem pela Ponte Preta

Ramon Carvalho, meia ex-Ituano e em negociações com o Náutico (Flávio Torres/Ituano)

O Náutico encaminhou o seu segundo reforço para a temporada de 2026. O Timbu tem negociações avançadas com o meia Ramon Carvalho, que estava no Ituano. O jogador de 28 anos disputou a Série C de 2025 pelo Galo de Itu e conta com importante passagem pela Ponte Preta. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa.

Ramon Carvalho é mais um jogador indicado pelo técnico Hélio dos Anjos para a próxima temporada. O atleta trabalhou junto com o treinador nas temporadas de 2022 e 2023 pela Ponte Preta, onde juntos conquistaram o título da Série A2 do Campeonato Paulista.

Nesta temporada, Ramon realizou 15 jogos com a camisa do Ituano, todos válidos pela Série C do Brasileiro. Titular absoluto da equipe, o meia marcou um gol e deu uma assistência em Itu. Ainda neste ano, Ramon Carvalho também contou uma discreta passagem pela Inter de Limeira no começo da temporada.

O possível novo reforço do Náutico ainda conta com passagens por Vila Nova, Bahia, América-MG e Atlético-GO, além das bases de Palmeiras e Internacional. Ramon Carvalho pode atuar como um volante mais recuado ou como um meia de maior proximidade ao ataque.

Até o momento, o Timbu anunciou apenas a contratação do atacante Júnior Todinho para 2026. A equipe alvirrubra vem realizando trabalhos intensos no monitoramento de atletas no mercado e as concretizações de acertos ocorrerão em breve.

A comissão técnica do clube é quem vem encabeçando as buscas de reforços. Hélio e Guilherme dos Anjos são responsáveis diretos pelo planejamento do futebol Náutico para o próximo ano. Vale lembrar que o elenco se reapresentará no dia 15 de dezembro e a expectativa da diretoria é de que atletas contratados já possam integrar o grupo.