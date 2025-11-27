Com dois ex-jogadores do clube, Náutico mira mais três reforços para 2026

O Náutico segue realizando sondagens e iniciou negociações com o volante Matheus Trindade e com os meias Dodô e Gabriel Santiago

Matheus Trindade, Gabriel Santiago e Dodô, jogadores em negociação com o Náutico (Celso da Luz/Criciúma E.C, Patrick Floriani/FFC e Roberto Corrêa/VNFC)

Ativo no mercado na busca por reforços visando a temporada de 2026, o Náutico demonstrou interesse em mais três atletas, incluindo dois ex-jogadores do clube. O Timbu realizou sondagens e iniciou negociações para o retorno do volante Matheus Trindade e do meia Gabriel Santiago. Além deles, o meia Dodô também iniciou as tratativas com o Náutico.

Matheus Trindade pertence ao Criciúma e vem de uma temporada com alto volume de jogos. O Tigre Carvoeiro disputou a Série B em 2025, onde terminou na 5ª colocação, e o volante foi um dos pilares da equipe titular. Ao todo, Trindade realizou 50 jogos pelo Criciúma na temporada, sendo 35 na Segundona. Possuindo mais características defensivas, o atleta balançou as redes em três oportunidades.

O volante disputou duas temporadas com a camisa alvirrubra. Entre as temporadas de 2021 e 2022, Matheus Trindade realizou 57 partidas pelo Náutico. O jogador trabalhou ao lado do técnico Hélio dos Anjos no clube, facilitando um possível acerto.

Gabriel Santiago é mais um atleta que interessa ao Timbu. O meia de 25 anos estava no Figueirense e disputou a Série C deste ano. Pelo clube catarinense, Gabriel realizou 28 partidas na temporada, tendo marcado quatro gols e distribuído uma assistência.

A passagem do meia pelo Náutico ocorreu já em 2023, onde realizou 26 partidas e marcou cinco gols. O atleta é da base do Vitória e ainda coleciona passagens por Ponte Preta e ABC.

Por último, o meia Dodô também vem sendo sondado pelo clube alvirrubro. Também sendo de um perfil mais jovem, 24 anos, o atleta atuou pelo Vila Nova e teve grande utilização na Série B desta temporada. Ao todo, Dodô jogou 33 partidas na Segundona com a camisa do Tigre, marcando três gols e dando quatro assistências.

Dodô pertence ao Coimbra-MG e não permanecerá no Vila Nova em 2026. Devido ao destaque na Série B e a idade, o jogador deverá chamar a atenção de outros clubes no mercado e o Náutico terá que lidar com concorrência para fechar a contratação do atleta.

Até o momento, o Timbu anunciou apenas um reforço para 2026, o do atacante Júnior Todinho. É esperado que mais jogadores possam ser oficializados nos próximos dias, já que o Náutico vem intensificando as buscas no mercado e acelerando a montagem do elenco para o próximo ano.