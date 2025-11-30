Náutico: Bruno Becker tem reeleição por aclamação e será presidente no biênio 2026/2027

Bruno Becker, presidente do Náutico (Francisco Silva/DP Foto)

Na tarde deste domingo (30), o presidente Bruno Becker foi reeleito por aclamação para o biênio de 2026/2027 no Náutico. A eleição foi realizada na sede dos Aflitos e contou com chapa única no pleito. Encabeçada pelo atual mandatário, a chapa aclamada “Náutico do Futuro” também traz Ricardo Malta como vice-presidente.



Ao todo, 520 sócios exerceram o seu direito de voto no Timbu. 508 associados confirmaram o seu voto na chapa única, enquanto sete votos foram nulos e cinco em branco. O Náutico tinha 4.345 sócios aptos ao voto neste domingo.



Após a confirmação da vitória no pleito, o presidente Bruno Becker falou as suas primeiras palavras como chefe do executivo alvirrubro para o próximo biênio. Becker agradeceu ao comparecimento do associado para a votação e destacou os trabalhos que serão feitos no Náutico.



“Uma votação expressiva se tratando de uma eleição de chapa única. Isso mostra o acerto do clube quando lá atrás se tomou a decisão de fazer uma eleição direta. Independente de ser chapa única, nunca se pode subestimar o exercício do voto. Hoje o Náutico deu mais uma demonstração nesse sentido”, iniciou o presidente.





“Isso é importante para mostrar a força do associado e para a gente, também traz uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade que a gente já carrega desde o início e se renova com a presença de Ricardo Malta. Nós vamos para um biênio que vai definir a vida do clube nos próximos 10, 15 anos. Com muito trabalho e seriedade, entre erros e acertos, a gente vai continuar conduzindo esse clube. Não só eu, mas é importante a presença de todos dentro do clube, seja na arquibancada ou na parte política no bom sentido do clube”, completou.