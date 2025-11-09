Náutico tem semana decisiva sobre definições nas eleições para presidente

Com decisão sobre a impugnação da candidatura de Bruno Becker, o Náutico viverá momentos importantes com relação ao pleito eleitoral

O Náutico terá uma semana decisiva em relação às eleições para o próximo presidente do clube. Nesta segunda-feira (10), a Comissão Eleitoral decidirá sobre uma possível impugnação da chapa do presidente Bruno Becker, tornando esse um momento de grande importância no futuro do pleito eleitoral.

O pedido de impugnação da chapa de situação “Náutico do Futuro” foi feito ainda na quinta-feira (6) e a alegação se baseia em falta de prestações de contas na gestão do atual mandatário.

Após o pedido, a candidatura de Bruno Becker já enviou a documentação contendo a defesa das acusações citadas. Agora, com os dois documento em mãos, caberá a Comissão Eleitoral a impugnação ou não da chapa em questão, com a definição divulgada durante o dia de segunda-feira.

Completando os ritos, no dia 14 de novembro será publicada a homologação definitiva das chapas e, em seguida, será iniciado o período de campanha eleitoral. As eleições para a presidência do Náutico acontecem no dia 30 de novembro, na sede dos Aflitos, das 08h às 17h.

Concorrendo com a chapa composta por Bruno Becker (candidato a presidente) e Ricardo Malta (candidato a vice), estará a chapa “Náutico Unido”, composta por Pablo Vitório (candidato à presidência) e Gilberto Kabbaz (candidato a vice-presidente).