Náutico vence o Sport em jogo de ida da semifinal do Pernambucano Sub-20
A base alvirrubra levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 0 no CT do clube leonino
Publicado: 09/11/2025 às 15:41
Náutico e Sport, no Campeonato Pernambucano Sub20 (Rafael Vieira)
A base do Náutico deu um importante passo para chegar na final do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2025. Neste domingo (9), os alvirrubros venceram o Sport por 2 a 0 pelo jogo de ida da semifinal do Estadual, no CT da equipe leonina.
Os gols da vitória do Timbu no Clássico dos Clássicos foram marcados pelos garotos Dudu e Kevyn. A partida de volta acontece no próximo sábado (15), dessa vez, no CT do clube alvirrubro.
Vale lembrar que caso haja empate no placar agregado, a classificação para a final será da equipe de melhor campanha na primeira fase da competição. O Náutico obteve a melhor campanha na fase de grupos e poderá perder por até dois gols de diferença para se garantir na decisão.